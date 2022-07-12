15:58 12.07.2022 (обновлено: 16:16 12.07.2022)
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Донецке, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска в 15.30 снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.30 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.