https://ria.ru/20220712/donetsk-1801928902.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк из "Града" - РИА Новости, 12.07.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Донецк из "Града"

Украинские войска во вторник обстреляли Пантелеймоновку и Петровский район Донецка, выпустив по ним 20 ракет из РСЗО "Град" и шесть снарядов "натовского"... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T14:04

2022-07-12T14:04

2022-07-12T14:16

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска во вторник обстреляли Пантелеймоновку и Петровский район Донецка, выпустив по ним 20 ракет из РСЗО "Град" и шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 13.40 – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, войска Украины, согласно данным представительства, в 13.25 мск выпустили пять мин калибром 120 миллиметров по Доломитному.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о трех обстрелах Пантелеймоновки со стороны украинских войск, в том числе и из РСЗО "Град" и "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров. По Петровскому району Донецка войска Украины открыли огонь шесть раз, применив снаряды калибром 122, 152 и 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://radiosputnik.ria.ru/20220712/sputnik-1801863339.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина