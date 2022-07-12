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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.07.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска за 20 минут выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T01:26
2022-07-12T01:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 00.05 (время совпадает с мск) - н.п. Победа - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено два снаряда калибром 122 мм; 00.25 - н.п. Победа - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено два снаряда калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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в мире, донецкая народная республика
01:26 12.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк

ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 122 миллиметра

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов
Последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 00.05 (время совпадает с мск) - н.п. Победа - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено два снаряда калибром 122 мм; 00.25 - н.п. Победа - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено два снаряда калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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