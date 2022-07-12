https://ria.ru/20220712/donbass-1801950694.html

Союзные силы лишили ВСУ возможности контратаковать на Донецком направлении

Союзные силы лишили ВСУ возможности контратаковать на Донецком направлении - РИА Новости, 12.07.2022

Союзные силы лишили ВСУ возможности контратаковать на Донецком направлении

Украинские боевики не могут контратаковать на Донецком направлении, ситуация на данном участке фронта под контролем союзных войск и подразделений Донецкой... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T15:07

2022-07-12T15:07

2022-07-12T16:10

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 12 июн — РИА Новости. Украинские боевики не могут контратаковать на Донецком направлении, ситуация на данном участке фронта под контролем союзных войск и подразделений Донецкой Народной Республики, сообщил представитель Народной милиции ДНР."Ежедневно артиллерийские подразделения ведут подавление огневой активности противника. Подразделения украинских боевиков полностью лишены возможности контратаки", — сказал он.Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times заявил, что Владимир Зеленский отдал военным приказ освободить южную территорию страны. В этих целях якобы собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". В свою очередь, вице-премьер Украины Ирина Верещук утверждает, что украинская армия планирует контрнаступление в Херсонской области.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр