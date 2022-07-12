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В Брянской области расселили жителей начавших уходить под землю домов
В Брянской области расселили жителей начавших уходить под землю домов - РИА Новости, 12.07.2022
В Брянской области расселили жителей начавших уходить под землю домов
Жители двух частных домов, которые начали уходить под землю в результате карстового провала в городе Новозыбкове Брянской области, расселены, сообщила РИА... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T18:12
2022-07-12T18:12
2022-07-12T18:12
происшествия
жилье
брянская область
новозыбков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БРЯНСК, 12 июл – РИА Новости. Жители двух частных домов, которые начали уходить под землю в результате карстового провала в городе Новозыбкове Брянской области, расселены, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.По информации ведомства, карстовый провал образовался в микрорайоне Карховка в Новозыбкове еще в конце прошлого года. Под землю ушла баня во дворе одного из домов, на территории двух домовладений образовался провал грунта глубиной до 10 метров и шириной несколько десятков метров. Это создавало опасность обвала жилых строений. После того как грунт в зоне ЧС был исследован специалистами МЧС, прибывшими из Москвы со специальным оборудованием, территория была признана непригодной для проживания людей."В связи с происходящими разрушениями, в следствии карстовой активности (под домом №102 зафиксировано проседание грунта под полами). Дома были расселены, по одному из них пошли трещины", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что в Новозыбкове в конце июня вводился режим ЧС в зоне попавших в карстовый провал домов. На сегодняшний день выселенные из домов семьи размещены в маневренный фонд.В октябре 2020 года в поселке Вышков Злынковского района Брянской области в результате карстового провала диаметром до 10 метров часть жилого одноэтажного частного дома ушла под землю, пожилую хозяйку дома не удалось спасти.
https://ria.ru/20220701/stress-1799449096.html
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происшествия, жилье, брянская область, новозыбков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Брянской области расселили жителей начавших уходить под землю домов
МЧС: в Новозыбкове Брянской области два частных дома ушли под землю, жители расселены