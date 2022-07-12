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Официальный курс доллара на среду превысил курс евро - РИА Новости, 12.07.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220712/dollar-1801995387.html
Официальный курс доллара на среду превысил курс евро
Официальный курс доллара на среду превысил курс евро - РИА Новости, 12.07.2022
Официальный курс доллара на среду превысил курс евро
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,4504 рубля, до 58,8541 рубля, курс евро снизился на 3,0413 рубля, до 58,7643... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:22
2022-07-12T16:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,4504 рубля, до 58,8541 рубля, курс евро снизился на 3,0413 рубля, до 58,7643 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
16:22 12.07.2022
 
Официальный курс доллара на среду превысил курс евро

Официальный курс доллара на среду снизился до 58,85 рубля, евро — до 58,76 рубля

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина заходит в пункт обмена валют в Москве
Мужчина заходит в пункт обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина заходит в пункт обмена валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,4504 рубля, до 58,8541 рубля, курс евро снизился на 3,0413 рубля, до 58,7643 рубля, следует из данных Банка России.
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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