https://ria.ru/20220712/dollar-1801995387.html
Официальный курс доллара на среду превысил курс евро
Официальный курс доллара на среду превысил курс евро - РИА Новости, 12.07.2022
Официальный курс доллара на среду превысил курс евро
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,4504 рубля, до 58,8541 рубля, курс евро снизился на 3,0413 рубля, до 58,7643... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:22
2022-07-12T16:22
2022-07-12T16:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,4504 рубля, до 58,8541 рубля, курс евро снизился на 3,0413 рубля, до 58,7643 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Официальный курс доллара на среду превысил курс евро
Официальный курс доллара на среду снизился до 58,85 рубля, евро — до 58,76 рубля