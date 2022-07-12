https://ria.ru/20220712/dollar-1801995387.html

Официальный курс доллара на среду превысил курс евро

Официальный курс доллара на среду превысил курс евро - РИА Новости, 12.07.2022

Официальный курс доллара на среду превысил курс евро

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,4504 рубля, до 58,8541 рубля, курс евро снизился на 3,0413 рубля, до 58,7643... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T16:22

2022-07-12T16:22

2022-07-12T16:22

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,4504 рубля, до 58,8541 рубля, курс евро снизился на 3,0413 рубля, до 58,7643 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)