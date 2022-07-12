https://ria.ru/20220712/dnr-1802061619.html

В ДНР вступила в силу отмена моратория на исполнение смертных приговоров

В ДНР вступила в силу отмена моратория на исполнение смертных приговоров - РИА Новости, 12.07.2022

В ДНР вступила в силу отмена моратория на исполнение смертных приговоров

В Донецкой Народной Республике вступила в силу отмена моратория на исполнение смертных приговоров, сообщил Народный совет ДНР. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T19:17

2022-07-12T19:17

2022-07-12T20:29

в мире

здоровье - общество

денис пушилин

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике вступила в силу отмена моратория на исполнение смертных приговоров, сообщил Народный совет ДНР.Парламент принял соответствующие законы в весеннюю сессию, 11 июля их подписал глава республики Денис Пушилин. Документы опубликовали на официальном сайте Народного совета."Сегодня вступил в силу закон Донецкой Народной Республики "О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики". Отменен мораторий на исполнение смертных приговоров", — говорится в сообщении в Telegram-канале парламента.Первоначальная редакция статьи 202 Уголовно-исполнительного кодекса ДНР, согласно п. 9, подразумевала, что положения о смертной казни вступают в силу с 1 января 2025 года. Новый закон признал этот пункт утратившим силу.В середине апреля британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Ибрагим сдались в плен в Мариуполе. Верховный суд ДНР 9 июня приговорил их к смертной казни. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины. Аслин также признал свою вину по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Все обвиняемые подали кассационные жалобы.Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, приговоренные наемники не пытались скрыть совершенные ими преступления и активно публиковали свидетельства в социальных сетях.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса, цель которой, как подчеркнул президент России Владимир Путин, заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

https://ria.ru/20220712/naemnik-1801907315.html

https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html

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в мире, здоровье - общество, денис пушилин, донецкая народная республика