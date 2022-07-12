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В ДНР вступила в силу отмена моратория на исполнение смертных приговоров - РИА Новости, 12.07.2022
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В ДНР вступила в силу отмена моратория на исполнение смертных приговоров
В ДНР вступила в силу отмена моратория на исполнение смертных приговоров - РИА Новости, 12.07.2022
В ДНР вступила в силу отмена моратория на исполнение смертных приговоров
В Донецкой Народной Республике вступила в силу отмена моратория на исполнение смертных приговоров, сообщил Народный совет ДНР. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T19:17
2022-07-12T20:29
в мире
здоровье - общество
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике вступила в силу отмена моратория на исполнение смертных приговоров, сообщил Народный совет ДНР.Парламент принял соответствующие законы в весеннюю сессию, 11 июля их подписал глава республики Денис Пушилин. Документы опубликовали на официальном сайте Народного совета."Сегодня вступил в силу закон Донецкой Народной Республики "О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики". Отменен мораторий на исполнение смертных приговоров", — говорится в сообщении в Telegram-канале парламента.Первоначальная редакция статьи 202 Уголовно-исполнительного кодекса ДНР, согласно п. 9, подразумевала, что положения о смертной казни вступают в силу с 1 января 2025 года. Новый закон признал этот пункт утратившим силу.В середине апреля британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Ибрагим сдались в плен в Мариуполе. Верховный суд ДНР 9 июня приговорил их к смертной казни. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины. Аслин также признал свою вину по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Все обвиняемые подали кассационные жалобы.Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, приговоренные наемники не пытались скрыть совершенные ими преступления и активно публиковали свидетельства в социальных сетях.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса, цель которой, как подчеркнул президент России Владимир Путин, заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
https://ria.ru/20220712/naemnik-1801907315.html
https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html
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в мире, здоровье - общество, денис пушилин, донецкая народная республика
19:17 12.07.2022 (обновлено: 20:29 12.07.2022)
 
В ДНР вступила в силу отмена моратория на исполнение смертных приговоров

Народный совет ДНР: отмена моратория на исполнение смертных приговоров вступила в силу

© Фото : МВД ДНРСотрудник правоохранительных органов ДНР
Сотрудник правоохранительных органов ДНР - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : МВД ДНР
Сотрудник правоохранительных органов ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике вступила в силу отмена моратория на исполнение смертных приговоров, сообщил Народный совет ДНР.
Парламент принял соответствующие законы в весеннюю сессию, 11 июля их подписал глава республики Денис Пушилин. Документы опубликовали на официальном сайте Народного совета.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
Украина перешла в контрнаступление
"Сегодня вступил в силу закон Донецкой Народной Республики "О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики". Отменен мораторий на исполнение смертных приговоров", — говорится в сообщении в Telegram-канале парламента.
Первоначальная редакция статьи 202 Уголовно-исполнительного кодекса ДНР, согласно п. 9, подразумевала, что положения о смертной казни вступают в силу с 1 января 2025 года. Новый закон признал этот пункт утратившим силу.
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12:40Специальная военная операция на Украине
На Украине за три недели уничтожили почти 400 иностранных наемников
В середине апреля британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Ибрагим сдались в плен в Мариуполе. Верховный суд ДНР 9 июня приговорил их к смертной казни. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины. Аслин также признал свою вину по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Все обвиняемые подали кассационные жалобы.
Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, приговоренные наемники не пытались скрыть совершенные ими преступления и активно публиковали свидетельства в социальных сетях.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса, цель которой, как подчеркнул президент России Владимир Путин, заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Баннер с надписью Мы — русский Донбасс! на здании в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 08:00
Донбассу предстоит вновь стать сердцем России
 
В миреЗдоровье - ОбществоДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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