19:17 12.07.2022 (обновлено: 20:29 12.07.2022)
В ДНР вступила в силу отмена моратория на исполнение смертных приговоров
Народный совет ДНР: отмена моратория на исполнение смертных приговоров вступила в силу
Сотрудник правоохранительных органов ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике вступила в силу отмена моратория на исполнение смертных приговоров, сообщил Народный совет ДНР.
Парламент принял соответствующие законы в весеннюю сессию, 11 июля их подписал глава республики Денис Пушилин. Документы опубликовали на официальном сайте Народного совета.
"Сегодня вступил в силу закон Донецкой Народной Республики "О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики". Отменен мораторий на исполнение смертных приговоров", — говорится в сообщении в Telegram-канале парламента.
Первоначальная редакция статьи 202 Уголовно-исполнительного кодекса ДНР, согласно п. 9, подразумевала, что положения о смертной казни вступают в силу с 1 января 2025 года. Новый закон признал этот пункт утратившим силу.
В середине апреля британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Ибрагим сдались в плен в Мариуполе. Верховный суд ДНР 9 июня приговорил их к смертной казни. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины. Аслин также признал свою вину по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Все обвиняемые подали кассационные жалобы.
Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, приговоренные наемники не пытались скрыть совершенные ими преступления и активно публиковали свидетельства в социальных сетях.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса, цель которой, как подчеркнул президент России Владимир Путин, заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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