17:26 12.07.2022 (обновлено: 18:15 12.07.2022)
В ДНР погибли трое астраханцев при обстреле волонтерского центра
В Шахтерском районе ДНР погибли трое астраханцев при обстреле волонтерского центра
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл — РИА Новости. Три жителя Астраханской области погибли при обстреле волонтерского центра в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram.
"В Шахтерском районе Донецкой Народной Республики украинские боевики обстреляли волонтерский центр, в результате чего получили ранения 11 человек, трое погибли, по четверым ведутся поисковые работы. К сожалению, среди них были трое астраханцев: Александр Матвеев, Георгий Шерстюков и Александр Ховрико", — говорится в публикации.
Губернатор отметил, что жители области находились в ДНР с мирной миссией — распределяли гуманитарную помощь.
Бабушкин выразил соболезнования семьям погибших.
В минувшее воскресенье глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что три человека погибли и 11 получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ Шахтерского района, где находились активисты "Молодой республики". На следующий день представительство ДНР в СЦКК скорректировало число пострадавших: по обновленным данным, ранения получили 39 человек. Отмечается, что украинские войска выпустили шесть ракет из системы HIMARS по населенному пункту Степано-Крынка Шахтерского района.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.