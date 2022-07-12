https://ria.ru/20220712/dnr-1802039819.html

В ДНР погибли трое астраханцев при обстреле волонтерского центра

В ДНР погибли трое астраханцев при обстреле волонтерского центра - РИА Новости, 12.07.2022

В ДНР погибли трое астраханцев при обстреле волонтерского центра

Три жителя Астраханской области погибли при обстреле волонтерского центра в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T17:26

2022-07-12T17:26

2022-07-12T18:15

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донецкая народная республика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл — РИА Новости. Три жителя Астраханской области погибли при обстреле волонтерского центра в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram.Губернатор отметил, что жители области находились в ДНР с мирной миссией — распределяли гуманитарную помощь.Бабушкин выразил соболезнования семьям погибших.В минувшее воскресенье глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что три человека погибли и 11 получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ Шахтерского района, где находились активисты "Молодой республики". На следующий день представительство ДНР в СЦКК скорректировало число пострадавших: по обновленным данным, ранения получили 39 человек. Отмечается, что украинские войска выпустили шесть ракет из системы HIMARS по населенному пункту Степано-Крынка Шахтерского района.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220712/volontery-1802039682.html

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

шахтерский район

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в мире, шахтерский район, донецкая народная республика