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В ДНР погибли трое астраханцев при обстреле волонтерского центра - РИА Новости, 12.07.2022
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В ДНР погибли трое астраханцев при обстреле волонтерского центра
В ДНР погибли трое астраханцев при обстреле волонтерского центра - РИА Новости, 12.07.2022
В ДНР погибли трое астраханцев при обстреле волонтерского центра
Три жителя Астраханской области погибли при обстреле волонтерского центра в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T17:26
2022-07-12T18:15
в мире
шахтерский район
донецкая народная республика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл — РИА Новости. Три жителя Астраханской области погибли при обстреле волонтерского центра в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram.Губернатор отметил, что жители области находились в ДНР с мирной миссией — распределяли гуманитарную помощь.Бабушкин выразил соболезнования семьям погибших.В минувшее воскресенье глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что три человека погибли и 11 получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ Шахтерского района, где находились активисты "Молодой республики". На следующий день представительство ДНР в СЦКК скорректировало число пострадавших: по обновленным данным, ранения получили 39 человек. Отмечается, что украинские войска выпустили шесть ракет из системы HIMARS по населенному пункту Степано-Крынка Шахтерского района.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220712/volontery-1802039682.html
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
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в мире, шахтерский район, донецкая народная республика
17:26 12.07.2022 (обновлено: 18:15 12.07.2022)
 
В ДНР погибли трое астраханцев при обстреле волонтерского центра

В Шахтерском районе ДНР погибли трое астраханцев при обстреле волонтерского центра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл — РИА Новости. Три жителя Астраханской области погибли при обстреле волонтерского центра в Донецкой Народной Республике со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram.
"В Шахтерском районе Донецкой Народной Республики украинские боевики обстреляли волонтерский центр, в результате чего получили ранения 11 человек, трое погибли, по четверым ведутся поисковые работы. К сожалению, среди них были трое астраханцев: Александр Матвеев, Георгий Шерстюков и Александр Ховрико", — говорится в публикации.
Губернатор отметил, что жители области находились в ДНР с мирной миссией — распределяли гуманитарную помощь.
Бабушкин выразил соболезнования семьям погибших.
Дым от обстрелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
17:25Специальная военная операция на Украине
Кириенко и Пушилин навестили волонтеров, пострадавших при обстреле в ДНР
В минувшее воскресенье глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что три человека погибли и 11 получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ Шахтерского района, где находились активисты "Молодой республики". На следующий день представительство ДНР в СЦКК скорректировало число пострадавших: по обновленным данным, ранения получили 39 человек. Отмечается, что украинские войска выпустили шесть ракет из системы HIMARS по населенному пункту Степано-Крынка Шахтерского района.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
Украина перешла в контрнаступление
 
В миреШахтерский районДонецкая Народная Республика
 
 
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