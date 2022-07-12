https://ria.ru/20220712/dnr-1802039584.html
ДНР ожидает определенных решений от КНДР по вопросу признания
ДНР ожидает определенных решений от КНДР по вопросу признания - РИА Новости, 12.07.2022
ДНР ожидает определенных решений от КНДР по вопросу признания
Донецкая Народная республика ожидает определенных решений от КНДР в вопросе признания, заявила во вторник глава МИД ДНР Наталья Никонорова. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T17:24
2022-07-12T17:24
2022-07-12T17:40
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Донецкая Народная республика ожидает определенных решений от КНДР в вопросе признания, заявила во вторник глава МИД ДНР Наталья Никонорова."Насчёт КНДР у нас было несколько рабочих встреч с послом этого государства в Москве. Мы ведем диалог по этому вопросу, ожидаем, что, возможно, будут приняты какие-то решения в этом направлении", - сказала она журналистам, комментируя вопрос о возможном признании ДНР со стороны Пхеньяна. Она отметила, что в целом в вопросе признания ДНР другими странами есть подвижки, ДНР работает над этим вопросом."Мы очень продуктивно движемся в отношениях с Сирией. Надеемся, что в скором времени установим дипломатические отношения, этот процесс идет", - добавила Никонорова.
https://ria.ru/20220630/siriya-1799314899.html
кндр (северная корея)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кндр (северная корея), в мире, донецкая народная республика, россия, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
17:24 12.07.2022 (обновлено: 17:40 12.07.2022)
ДНР ожидает определенных решений от КНДР по вопросу признания
Глава МИД ДНР Никонорова ожидает определенных решений от Пхеньяна по вопросу признания