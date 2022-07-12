https://ria.ru/20220712/dnr-1802039584.html

ДНР ожидает определенных решений от КНДР по вопросу признания

ДНР ожидает определенных решений от КНДР по вопросу признания - РИА Новости, 12.07.2022

ДНР ожидает определенных решений от КНДР по вопросу признания

Донецкая Народная республика ожидает определенных решений от КНДР в вопросе признания, заявила во вторник глава МИД ДНР Наталья Никонорова. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T17:24

2022-07-12T17:24

2022-07-12T17:40

специальная военная операция на украине

кндр (северная корея)

в мире

донецкая народная республика

россия

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797989072_848:257:3073:1508_1920x0_80_0_0_a97391307d95e330ef141ed19be53741.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Донецкая Народная республика ожидает определенных решений от КНДР в вопросе признания, заявила во вторник глава МИД ДНР Наталья Никонорова."Насчёт КНДР у нас было несколько рабочих встреч с послом этого государства в Москве. Мы ведем диалог по этому вопросу, ожидаем, что, возможно, будут приняты какие-то решения в этом направлении", - сказала она журналистам, комментируя вопрос о возможном признании ДНР со стороны Пхеньяна. Она отметила, что в целом в вопросе признания ДНР другими странами есть подвижки, ДНР работает над этим вопросом."Мы очень продуктивно движемся в отношениях с Сирией. Надеемся, что в скором времени установим дипломатические отношения, этот процесс идет", - добавила Никонорова.

https://ria.ru/20220630/siriya-1799314899.html

кндр (северная корея)

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

кндр (северная корея), в мире, донецкая народная республика, россия, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр