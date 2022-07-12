https://ria.ru/20220712/dnr-1801937475.html

В ДНР за 146 дней эскалации погибли 242 мирных жителя

В ДНР за 146 дней эскалации погибли 242 мирных жителя - РИА Новости, 12.07.2022

В ДНР за 146 дней эскалации погибли 242 мирных жителя

За 146 дней эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 242 мирных жителя, 2635 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T14:27

2022-07-12T14:27

2022-07-12T14:27

специальная военная операция на украине

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здоровье - общество

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. За 146 дней эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 242 мирных жителя, 2635 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 146 дней эскалации погибли 242 гражданских лица, в т.ч. 16 детей. На территории в границах до начала СВО (специальной военной операции - ред.) ранения различной степени тяжести получили 1145 гражданских лиц, в т.ч. 90 детей. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1490 гражданских лиц, в т.ч. 83 ребенка. Всего: 2635, в том числе детей – 173", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.За этот же период зафиксировано 5689 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 5360. Всего противником выпущено 47590 боеприпасов различного калибра, уточнило ведомство. Отмечается, что получили повреждения свыше 5,4 тысячи жилых домов и более 1,2 тысячи объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, здоровье - общество, ситуация в днр и лнр