https://ria.ru/20220712/dnr-1801937475.html
В ДНР за 146 дней эскалации погибли 242 мирных жителя
В ДНР за 146 дней эскалации погибли 242 мирных жителя - РИА Новости, 12.07.2022
В ДНР за 146 дней эскалации погибли 242 мирных жителя
За 146 дней эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 242 мирных жителя, 2635 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:27
2022-07-12T14:27
2022-07-12T14:27
специальная военная операция на украине
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здоровье - общество
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ДОНЕЦК, 12 июл – РИА Новости. За 146 дней эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 242 мирных жителя, 2635 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 146 дней эскалации погибли 242 гражданских лица, в т.ч. 16 детей. На территории в границах до начала СВО (специальной военной операции - ред.) ранения различной степени тяжести получили 1145 гражданских лиц, в т.ч. 90 детей. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1490 гражданских лиц, в т.ч. 83 ребенка. Всего: 2635, в том числе детей – 173", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.За этот же период зафиксировано 5689 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 5360. Всего противником выпущено 47590 боеприпасов различного калибра, уточнило ведомство. Отмечается, что получили повреждения свыше 5,4 тысячи жилых домов и более 1,2 тысячи объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, здоровье - общество, ситуация в днр и лнр
В ДНР за 146 дней эскалации погибли 242 мирных жителя
В ДНР за 146 дней эскалации погибли 242 мирных жителя, 2635 пострадали