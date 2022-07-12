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В Запорожской области заявили, что украинских диверсантов ждет ликвидация - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/diversanty-1801846992.html
В Запорожской области заявили, что украинских диверсантов ждет ликвидация
В Запорожской области заявили, что украинских диверсантов ждет ликвидация - РИА Новости, 12.07.2022
В Запорожской области заявили, что украинских диверсантов ждет ликвидация
Украинских террористов и диверсантов, которые решатся посягнуть на мирную жизнь в Запорожской области, ждет плачевная и незавидная участь, им грозит ликвидация... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T04:11
2022-07-12T04:13
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Украинских террористов и диверсантов, которые решатся посягнуть на мирную жизнь в Запорожской области, ждет плачевная и незавидная участь, им грозит ликвидация при задержании, а имуществу их семей и пособников – конфискация, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.По его словам, украинской разведке и СБУ становится все труднее подыскивать и вербовать людей для осуществления терактов и диверсий."Все меньше становится тех, кто даже за деньги согласится отправиться на верную смерть. Потому и ценник резко вырос, но даже и за большие деньги люди не спешат идти на подобные задания, так как никто не хочет становиться смертником", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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запорожская область
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запорожская область, украина, в мире
04:11 12.07.2022 (обновлено: 04:13 12.07.2022)
 
В Запорожской области заявили, что украинских диверсантов ждет ликвидация

Член Запорожской ВГА Рогов заявил, что украинских террористов ждет ликвидация

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские войска
Украинские войска - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские войска. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Украинских террористов и диверсантов, которые решатся посягнуть на мирную жизнь в Запорожской области, ждет плачевная и незавидная участь, им грозит ликвидация при задержании, а имуществу их семей и пособников – конфискация, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Украинских диверсантов ждет плачевная и незавидная участь. Все больше боевиков Зеленского, которые решаются посягнуть на мирную жизнь в нашем регионе, ликвидируют при задержании. Также готовится решение о конфискации имущества семей террористов и их пособников", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, украинской разведке и СБУ становится все труднее подыскивать и вербовать людей для осуществления терактов и диверсий.
"Все меньше становится тех, кто даже за деньги согласится отправиться на верную смерть. Потому и ценник резко вырос, но даже и за большие деньги люди не спешат идти на подобные задания, так как никто не хочет становиться смертником", - сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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