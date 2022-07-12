https://ria.ru/20220712/diversanty-1801846992.html

В Запорожской области заявили, что украинских диверсантов ждет ликвидация

В Запорожской области заявили, что украинских диверсантов ждет ликвидация - РИА Новости, 12.07.2022

В Запорожской области заявили, что украинских диверсантов ждет ликвидация

Украинских террористов и диверсантов, которые решатся посягнуть на мирную жизнь в Запорожской области, ждет плачевная и незавидная участь, им грозит ликвидация... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T04:11

2022-07-12T04:11

2022-07-12T04:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Украинских террористов и диверсантов, которые решатся посягнуть на мирную жизнь в Запорожской области, ждет плачевная и незавидная участь, им грозит ликвидация при задержании, а имуществу их семей и пособников – конфискация, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.По его словам, украинской разведке и СБУ становится все труднее подыскивать и вербовать людей для осуществления терактов и диверсий."Все меньше становится тех, кто даже за деньги согласится отправиться на верную смерть. Потому и ценник резко вырос, но даже и за большие деньги люди не спешат идти на подобные задания, так как никто не хочет становиться смертником", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220712/popytka-1801845114.html

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запорожская область, украина, в мире