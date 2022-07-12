04:11 12.07.2022 (обновлено: 04:13 12.07.2022)
В Запорожской области заявили, что украинских диверсантов ждет ликвидация
Член Запорожской ВГА Рогов заявил, что украинских террористов ждет ликвидация
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские войска
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские войска. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Украинских террористов и диверсантов, которые решатся посягнуть на мирную жизнь в Запорожской области, ждет плачевная и незавидная участь, им грозит ликвидация при задержании, а имуществу их семей и пособников – конфискация, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Украинских диверсантов ждет плачевная и незавидная участь. Все больше боевиков Зеленского, которые решаются посягнуть на мирную жизнь в нашем регионе, ликвидируют при задержании. Также готовится решение о конфискации имущества семей террористов и их пособников", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, украинской разведке и СБУ становится все труднее подыскивать и вербовать людей для осуществления терактов и диверсий.
"Все меньше становится тех, кто даже за деньги согласится отправиться на верную смерть. Потому и ценник резко вырос, но даже и за большие деньги люди не спешат идти на подобные задания, так как никто не хочет становиться смертником", - сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.