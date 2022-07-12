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МВД может обязать российские НИИ передавать данные об иностранных студентах - РИА Новости, 12.07.2022
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МВД может обязать российские НИИ передавать данные об иностранных студентах
МВД может обязать российские НИИ передавать данные об иностранных студентах - РИА Новости, 12.07.2022
МВД может обязать российские НИИ передавать данные об иностранных студентах
Российские институты могут обязать передавать в МВД информацию о переводе, отчислении или академическом отпуске иностранных студентов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T11:30
2022-07-12T13:18
общество
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские институты могут обязать передавать в МВД информацию о переводе, отчислении или академическом отпуске иностранных студентов, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев."Правительственная Комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающий штрафы до 800 тысяч рублей для НИИ. Если в течение трех дней они не подадут в МВД информацию о переводе, отчислении или академическом отпуске иностранных студентов, к ним будут применены меры наказания", — сказал Груздев, входящий в состав комиссии.Он напомнил, что иностранцы, обучающиеся в образовательных организациях России, получают разрешение на временное проживание на общих основаниях в пределах установленной правительством квоты."В целях упрощения процедуры пребывания указанной категории лиц на территории Российской Федерации и их последующей легализации законопроектом предлагается выдавать им новую форму разрешений: разрешение на временное проживание в целях получения образования. Такой документ будет выдаваться иностранному гражданину по его заявлению при наличии подтверждения о зачислении в вуз или аспирантуру. При выдаче таких разрешений будет проводиться дактилоскопическая регистрация студентов", — заявил глава правления АЮР.Согласно проекту, разрешение на временное проживание будет аннулировано при отчислении из государственной образовательной или государственной научной организации."Для осуществления надлежащего миграционного контроля законом вводится обязанность вуза или государственной научной организации уведомлять территориальный орган МВД России о завершении или прекращении обучения, в том числе о досрочном прекращении иностранным гражданином обучения, не позднее трех рабочих дней со дня издания распорядительного акта об отчислении иностранного гражданина", — сказал Груздев.Он пояснил, что для вузов в КоАП уже предусмотрена ответственность за невыполнение обязанности по уведомлению миграционной службы об отчислении иностранных студентов. Штраф для должностных лиц составляет от 35 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 500 до 800 тысяч рублей."Сейчас подготовлены поправки к КоАП, которые распространяют действие санкций и на государственные научные организации. Если иностранный студент учится в аспирантуре или магистратуре государственного НИИ, то научное учреждение будет нести ответственность за своевременное уведомление органов МВД об отчислении и академическом отпуске обучающегося. Подобные положения позволят усилить миграционный контроль", — подытожил Груздев.
https://ria.ru/20220615/studenty-1795497687.html
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общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
11:30 12.07.2022 (обновлено: 13:18 12.07.2022)
 
МВД может обязать российские НИИ передавать данные об иностранных студентах

Российские НИИ могут обязать передавать в МВД сведения об иностранных студентах

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтуденты на занятиях в аудитории
Студенты на занятиях в аудитории - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские институты могут обязать передавать в МВД информацию о переводе, отчислении или академическом отпуске иностранных студентов, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.
"Правительственная Комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающий штрафы до 800 тысяч рублей для НИИ. Если в течение трех дней они не подадут в МВД информацию о переводе, отчислении или академическом отпуске иностранных студентов, к ним будут применены меры наказания", — сказал Груздев, входящий в состав комиссии.
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Он напомнил, что иностранцы, обучающиеся в образовательных организациях России, получают разрешение на временное проживание на общих основаниях в пределах установленной правительством квоты.
"В целях упрощения процедуры пребывания указанной категории лиц на территории Российской Федерации и их последующей легализации законопроектом предлагается выдавать им новую форму разрешений: разрешение на временное проживание в целях получения образования. Такой документ будет выдаваться иностранному гражданину по его заявлению при наличии подтверждения о зачислении в вуз или аспирантуру. При выдаче таких разрешений будет проводиться дактилоскопическая регистрация студентов", — заявил глава правления АЮР.
Согласно проекту, разрешение на временное проживание будет аннулировано при отчислении из государственной образовательной или государственной научной организации.
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"Для осуществления надлежащего миграционного контроля законом вводится обязанность вуза или государственной научной организации уведомлять территориальный орган МВД России о завершении или прекращении обучения, в том числе о досрочном прекращении иностранным гражданином обучения, не позднее трех рабочих дней со дня издания распорядительного акта об отчислении иностранного гражданина", — сказал Груздев.
Он пояснил, что для вузов в КоАП уже предусмотрена ответственность за невыполнение обязанности по уведомлению миграционной службы об отчислении иностранных студентов. Штраф для должностных лиц составляет от 35 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 500 до 800 тысяч рублей.
"Сейчас подготовлены поправки к КоАП, которые распространяют действие санкций и на государственные научные организации. Если иностранный студент учится в аспирантуре или магистратуре государственного НИИ, то научное учреждение будет нести ответственность за своевременное уведомление органов МВД об отчислении и академическом отпуске обучающегося. Подобные положения позволят усилить миграционный контроль", — подытожил Груздев.
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