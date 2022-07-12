https://ria.ru/20220712/chirakhov-1801870924.html

Тагир Ситдеков занял пост президента корпорации АФК "Система"

Тагир Ситдеков занял пост президента корпорации АФК "Система" - РИА Новости, 12.07.2022

Тагир Ситдеков занял пост президента корпорации АФК "Система"

Управляющий партнер АФК "Система" Тагир Ситдеков стал президентом корпорации, сменив на этой должности Владимира Чирахова, занимавшего пост с апреля 2020 года,... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T10:35

2022-07-12T10:35

2022-07-12T10:48

россия

афк "система"

владимир евтушенко

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Управляющий партнер АФК "Система" Тагир Ситдеков стал президентом корпорации, сменив на этой должности Владимира Чирахова, занимавшего пост с апреля 2020 года, рассказали в АФК "Система"."Совет директоров утвердил президентом АФК "Система" Ситдекова Тагира Алиевича, ранее занимавшего должность управляющего партнера, курирующего проекты Корпорации в различных отраслях, в том числе здравоохранении и фармацевтике. Чирахов Владимир Санасарович, занимавший должность президента корпорации с апреля 2020 года, сосредоточится на собственных проектах и войдет в состав советов директоров ряда портфельных компаний АФК "Система", - говорится в сообщении.В корпорации добавили, что продолжат сотрудничать с предыдущим президентом АФК "Система". "Мы продолжим сотрудничать с Владимиром Чираховым: его экспертиза и профессионализм будут высоко востребованы в советах директоров компаний группы АФК "Система", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе компании.Как отметил Ситдеков, АФК "Система" владеет диверсифицированным портфелем активов и имеет одну из лучших управленческих команд на российском рынке.АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 25,3% акций, 20% в структуре акционерного капитала - это обыкновенные акции и ГДР во владении компаний группы АФК, членов совета директоров и менеджмента корпорации, еще 5,5% - глобальные депозитарные расписки в свободном обращении.

https://realty.ria.ru/20220606/afk-sistema-1793383117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, афк "система", владимир евтушенко, новости компаний - экономика