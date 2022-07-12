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Тагир Ситдеков занял пост президента корпорации АФК "Система" - РИА Новости, 12.07.2022
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Тагир Ситдеков занял пост президента корпорации АФК "Система"
Тагир Ситдеков занял пост президента корпорации АФК "Система" - РИА Новости, 12.07.2022
Тагир Ситдеков занял пост президента корпорации АФК "Система"
Управляющий партнер АФК "Система" Тагир Ситдеков стал президентом корпорации, сменив на этой должности Владимира Чирахова, занимавшего пост с апреля 2020 года,... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:35
2022-07-12T10:48
россия
афк "система"
владимир евтушенко
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Управляющий партнер АФК "Система" Тагир Ситдеков стал президентом корпорации, сменив на этой должности Владимира Чирахова, занимавшего пост с апреля 2020 года, рассказали в АФК "Система"."Совет директоров утвердил президентом АФК "Система" Ситдекова Тагира Алиевича, ранее занимавшего должность управляющего партнера, курирующего проекты Корпорации в различных отраслях, в том числе здравоохранении и фармацевтике. Чирахов Владимир Санасарович, занимавший должность президента корпорации с апреля 2020 года, сосредоточится на собственных проектах и войдет в состав советов директоров ряда портфельных компаний АФК "Система", - говорится в сообщении.В корпорации добавили, что продолжат сотрудничать с предыдущим президентом АФК "Система". "Мы продолжим сотрудничать с Владимиром Чираховым: его экспертиза и профессионализм будут высоко востребованы в советах директоров компаний группы АФК "Система", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе компании.Как отметил Ситдеков, АФК "Система" владеет диверсифицированным портфелем активов и имеет одну из лучших управленческих команд на российском рынке.АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 25,3% акций, 20% в структуре акционерного капитала - это обыкновенные акции и ГДР во владении компаний группы АФК, членов совета директоров и менеджмента корпорации, еще 5,5% - глобальные депозитарные расписки в свободном обращении.
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россия, афк "система", владимир евтушенко, новости компаний - экономика
10:35 12.07.2022 (обновлено: 10:48 12.07.2022)
 

Тагир Ситдеков занял пост президента корпорации АФК "Система"

© Фото : пресс- служба АФК "Система"Управляющий партнер АФК "Система" Тагир Ситдеков стал президентом корпорации
Управляющий партнер АФК Система Тагир Ситдеков стал президентом корпорации - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : пресс- служба АФК "Система"
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Управляющий партнер АФК "Система" Тагир Ситдеков стал президентом корпорации, сменив на этой должности Владимира Чирахова, занимавшего пост с апреля 2020 года, рассказали в АФК "Система".
"Совет директоров утвердил президентом АФК "Система" Ситдекова Тагира Алиевича, ранее занимавшего должность управляющего партнера, курирующего проекты Корпорации в различных отраслях, в том числе здравоохранении и фармацевтике. Чирахов Владимир Санасарович, занимавший должность президента корпорации с апреля 2020 года, сосредоточится на собственных проектах и войдет в состав советов директоров ряда портфельных компаний АФК "Система", - говорится в сообщении.
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В корпорации добавили, что продолжат сотрудничать с предыдущим президентом АФК "Система". "Мы продолжим сотрудничать с Владимиром Чираховым: его экспертиза и профессионализм будут высоко востребованы в советах директоров компаний группы АФК "Система", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе компании.
Как отметил Ситдеков, АФК "Система" владеет диверсифицированным портфелем активов и имеет одну из лучших управленческих команд на российском рынке.
"Компетенции, знания и опыт, накопленные за почти тридцать лет истории, позволяют ей успешно решать самые амбициозные задачи. Уверен, что даже в это непростое время мы продолжим движение вперед с целью максимизации акционерной стоимости Корпорации", - привели в компании его слова.
АФК "Система" - инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер - Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 25,3% акций, 20% в структуре акционерного капитала - это обыкновенные акции и ГДР во владении компаний группы АФК, членов совета директоров и менеджмента корпорации, еще 5,5% - глобальные депозитарные расписки в свободном обращении.
 
РоссияАФК "Система"Владимир ЕвтушенкоНовости компаний - Экономика
 
 
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