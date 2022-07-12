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Британия осудила Би-би-си за передачу о военных преступлениях в Афганистане - РИА Новости, 12.07.2022
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Британия осудила Би-би-си за передачу о военных преступлениях в Афганистане
Британия осудила Би-би-си за передачу о военных преступлениях в Афганистане - РИА Новости, 12.07.2022
Британия осудила Би-би-си за передачу о военных преступлениях в Афганистане
Минобороны Британии обвинило телерадиовещательную корпорацию Би-би-си в том, что она подвергает опасности жизни солдат, собираясь выпустить... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:16
2022-07-12T13:19
в мире
би-би-си
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Минобороны Британии обвинило телерадиовещательную корпорацию Би-би-си в том, что она подвергает опасности жизни солдат, собираясь выпустить материал-расследование о возможном совершении британскими спецназовцами убийств безоружных людей в Афганистане.В пресс-службе ведомства заявили, что в расследовании телеканала делаются выводы на основе уже расследованных обвинений."Ни одно из расследований (военной полиции) не нашло достаточных доказательств для судебного расследования. Намеки на обратное безответственны, неверны и подвергают опасности наш храбрый личный состав ВС как на местах, так и в плане репутации", - говорится в заявлении пресс-службы в Twitter.Издание Times приводит комментарий представителя корпорации, который назвал программу кульминацией расследования длиной в четыре года и указал на то, что в ней содержатся новые сведения и показания свидетелей.Согласно информации на сайте телеканала, Би-би-си расследует серию рейдов, в ходе которых бойцы британского спецназа Особой воздушной службы (SAS) убивали безоружных людей после того, как те сдавались."Британские силы спецназначения убили сотни людей в ходе ночных рейдов в Афганистане. SAS утверждает, что они были повстанцами, которые представляли непосредственную угрозу. Но не были ли некоторые из этих случаев казнями?" - говорится в анонсе к выпуску программы под названием "Разоблачение отрядов смерти SAS: британское военное преступление?".По данным газеты, министерство еще не видело передачу, которая, как планируется, выйдет в 21.00 (23.00 мск) во вторник.
https://radiosputnik.ria.ru/20220614/sanktsii-1795283085.html
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в мире, би-би-си, sas, афганистан, великобритания
13:16 12.07.2022 (обновлено: 13:19 12.07.2022)
 
Британия осудила Би-би-си за передачу о военных преступлениях в Афганистане

Минобороны Британии считает, что расследование Би-би-си подвергает солдат опастности

© AFP 2022 / BEN STANSALLШтаб-квартира BBC на Портленд-Плейс в Лондоне
Штаб-квартира BBC на Портленд-Плейс в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALL
Штаб-квартира BBC на Портленд-Плейс в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Минобороны Британии обвинило телерадиовещательную корпорацию Би-би-си в том, что она подвергает опасности жизни солдат, собираясь выпустить материал-расследование о возможном совершении британскими спецназовцами убийств безоружных людей в Афганистане.
В пресс-службе ведомства заявили, что в расследовании телеканала делаются выводы на основе уже расследованных обвинений.
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"Ни одно из расследований (военной полиции) не нашло достаточных доказательств для судебного расследования. Намеки на обратное безответственны, неверны и подвергают опасности наш храбрый личный состав ВС как на местах, так и в плане репутации", - говорится в заявлении пресс-службы в Twitter.
Издание Times приводит комментарий представителя корпорации, который назвал программу кульминацией расследования длиной в четыре года и указал на то, что в ней содержатся новые сведения и показания свидетелей.
Согласно информации на сайте телеканала, Би-би-си расследует серию рейдов, в ходе которых бойцы британского спецназа Особой воздушной службы (SAS) убивали безоружных людей после того, как те сдавались.
"Британские силы спецназначения убили сотни людей в ходе ночных рейдов в Афганистане. SAS утверждает, что они были повстанцами, которые представляли непосредственную угрозу. Но не были ли некоторые из этих случаев казнями?" - говорится в анонсе к выпуску программы под названием "Разоблачение отрядов смерти SAS: британское военное преступление?".
По данным газеты, министерство еще не видело передачу, которая, как планируется, выйдет в 21.00 (23.00 мск) во вторник.
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В миреБи-би-сиSASАфганистанВеликобритания
 
 
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