https://ria.ru/20220712/blagoustroystvo-1801877210.html

В Ивановской области за два года благоустроят территории 278 детских садов

В Ивановской области за два года благоустроят территории 278 детских садов - РИА Новости, 12.07.2022

В Ивановской области за два года благоустроят территории 278 детских садов

В рамках проекта "Территория детства" в 2021 году в Ивановской области привели в порядок территории в 182 детсадах, территорию еще 96 дошкольных учреждений... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T11:07

2022-07-12T11:07

2022-07-12T11:07

ивановская область

станислав воскресенский

общество

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ИВАНОВО, 12 июл – РИА Новости. В рамках проекта "Территория детства" в 2021 году в Ивановской области привели в порядок территории в 182 детсадах, территорию еще 96 дошкольных учреждений благоустроят в этом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, в прошлом году благоустроили территории в детских садах в Иванове, Вичуге, Кинешме, Кохме, Тейкове, Шуе. Всего в этих учреждениях воспитываются почти 28 тысяч детей. В настоящий момент проходит новый этап работ, в рамках которого планируют благоустроить территории еще 96 детских садов. На эти цели в 2022 году направили более 121 миллион рублей, сказал собеседник агентства."Это действительно большой проект, мы во всех садах наводим порядок. Эта программа продолжается и в этом году. Мы людям пообещали, что за два года благоустроим территории в детсадах", - процитировали в пресс-служба губернатора области Станислава Воскресенского.В этом году преображение детских садов Ивановской области продолжится: детские дошкольные учреждения отремонтируют по спецпрограмме. Её по поручению губернатора подготовят при участии жителей. Курирует эту работу региональнаяОбщественная палата. Её членам предстоит выехать в каждый муниципалитет, вместе с жителями и экспертами обследовать проблемные детские сады и по итогам подготовить финальный список, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220711/proekt-1801762408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, общество