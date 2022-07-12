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МИД Ирана опроверг сообщения о передаче беспилотников России - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/bespilotniki-1801931614.html
МИД Ирана опроверг сообщения о передаче беспилотников России
МИД Ирана опроверг сообщения о передаче беспилотников России - РИА Новости, 12.07.2022
МИД Ирана опроверг сообщения о передаче беспилотников России
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в ходе пресс-конференции опроверг утверждения США о возможной передаче иранских беспилотников российской... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:13
2022-07-12T14:13
специальная военная операция на украине
в мире
космос - риа наука
джейк салливан
владимир путин
россия
мид ирана
иран
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в ходе пресс-конференции опроверг утверждения США о возможной передаче иранских беспилотников российской стороне, отметив, что "особого развития сотрудничества в этой сфере в последнее время не наблюдалось".Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация, и не приведя никаких доказательств."История сотрудничества России и Ирана в области ряда современных технологий восходит к довоенному периоду на Украине, и особого развития сотрудничества в этой сфере в последнее время не наблюдалось", - сказал Канаани, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана.Он отметил, что позиция Ирана в отношении кризиса на Украине достаточно ясна и многократно заявлялась. Иранский дипломат добавил, что "США и Европа годами превращали страны-оккупанты и страны-агрессоры, в том числе расположенные в регионе Западной Азии, в склад своего различного смертоносного оружия".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801876367.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, космос - риа наука, джейк салливан, владимир путин, россия, мид ирана, иран
14:13 12.07.2022
 
МИД Ирана опроверг сообщения о передаче беспилотников России

Представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг информацию о передаче беспилотников России

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в ходе пресс-конференции опроверг утверждения США о возможной передаче иранских беспилотников российской стороне, отметив, что "особого развития сотрудничества в этой сфере в последнее время не наблюдалось".
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация, и не приведя никаких доказательств.
Военнослужащие 9-го полка НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 10:45Специальная военная операция на Украине
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"История сотрудничества России и Ирана в области ряда современных технологий восходит к довоенному периоду на Украине, и особого развития сотрудничества в этой сфере в последнее время не наблюдалось", - сказал Канаани, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана.
Он отметил, что позиция Ирана в отношении кризиса на Украине достаточно ясна и многократно заявлялась. Иранский дипломат добавил, что "США и Европа годами превращали страны-оккупанты и страны-агрессоры, в том числе расположенные в регионе Западной Азии, в склад своего различного смертоносного оружия".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКосмос - РИА НаукаДжейк СалливанВладимир ПутинРоссияМИД ИранаИран
 
 
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