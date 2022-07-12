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Украинские беспилотники сбросили мины рядом с Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/bespilotniki-1801848567.html
Украинские беспилотники сбросили мины рядом с Запорожской АЭС
Украинские беспилотники сбросили мины рядом с Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.07.2022
Украинские беспилотники сбросили мины рядом с Запорожской АЭС
Два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T06:06
2022-07-12T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
запорожская аэс
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 12 июл - РИА Новости. Два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города Энергодар."Сегодня в 0.26 два ударных БПЛА ВСУ сбросили две мины калибром 120 миллиметра на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС. Повреждена кровля и остекление. Пострадавших нет", - сообщил представитель пресс-службы.Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинских террористов и диверсантов, которые решатся посягнуть на мирную жизнь в регионе, ждет плачевная и незавидная участь, им грозит ликвидация при задержании, а имуществу их семей и пособников – конфискация."Украинских диверсантов ждет плачевная и незавидная участь. Все больше боевиков Зеленского, которые решаются посягнуть на мирную жизнь в нашем регионе, ликвидируют при задержании. Также готовится решение о конфискации имущества семей террористов и их пособников", - сказал РИА Новости Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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в мире, украина, запорожская область, запорожская аэс
06:06 12.07.2022 (обновлено: 17:00 12.07.2022)
 
Украинские беспилотники сбросили мины рядом с Запорожской АЭС

ВГА Энергодара: украинские беспилотники сбросили две мины на здание вблизи Запорожской АЭС

© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в фотобанкХвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ
Хвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
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Хвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 12 июл - РИА Новости. Два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города Энергодар.
"Сегодня в 0.26 два ударных БПЛА ВСУ сбросили две мины калибром 120 миллиметра на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС. Повреждена кровля и остекление. Пострадавших нет", - сообщил представитель пресс-службы.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинских террористов и диверсантов, которые решатся посягнуть на мирную жизнь в регионе, ждет плачевная и незавидная участь, им грозит ликвидация при задержании, а имуществу их семей и пособников – конфискация.
"Украинских диверсантов ждет плачевная и незавидная участь. Все больше боевиков Зеленского, которые решаются посягнуть на мирную жизнь в нашем регионе, ликвидируют при задержании. Также готовится решение о конфискации имущества семей террористов и их пособников", - сказал РИА Новости Рогов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 03:07Специальная военная операция на Украине
Киев предпринял неудачную попытку наступления в Запорожской области
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская областьЗапорожская АЭС
 
 
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