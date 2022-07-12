https://ria.ru/20220712/bespilotniki-1801848567.html

Украинские беспилотники сбросили мины рядом с Запорожской АЭС

Украинские беспилотники сбросили мины рядом с Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.07.2022

Украинские беспилотники сбросили мины рядом с Запорожской АЭС

Два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T06:06

2022-07-12T06:06

2022-07-12T17:00

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 12 июл - РИА Новости. Два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города Энергодар."Сегодня в 0.26 два ударных БПЛА ВСУ сбросили две мины калибром 120 миллиметра на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС. Повреждена кровля и остекление. Пострадавших нет", - сообщил представитель пресс-службы.Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинских террористов и диверсантов, которые решатся посягнуть на мирную жизнь в регионе, ждет плачевная и незавидная участь, им грозит ликвидация при задержании, а имуществу их семей и пособников – конфискация."Украинских диверсантов ждет плачевная и незавидная участь. Все больше боевиков Зеленского, которые решаются посягнуть на мирную жизнь в нашем регионе, ликвидируют при задержании. Также готовится решение о конфискации имущества семей террористов и их пособников", - сказал РИА Новости Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220712/popytka-1801845114.html

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