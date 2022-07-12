https://ria.ru/20220712/bespilotniki-1801843083.html

Белый дом утверждает, что Иран готовится передать России беспилотники

Белый дом утверждает, что Иран готовится передать России беспилотники - РИА Новости, 12.07.2022

Белый дом утверждает, что Иран готовится передать России беспилотники

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T02:00

2022-07-12T02:00

2022-07-12T02:00

в мире

иран

сша

украина

россия

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация, и не приведя никаких доказательств.Он утверждает, США якобы обладают информацией о том, что Иран готовится тренировать российских специалистов использованию устройств, а начнется такое обучение уже в июле. Салливан не привел подтверждения своим словам, а также не указал источник информации.Он заявил в свете этих сообщений, что США продолжат помогать обороне Украины.Ранее американская сторона неоднократно выступала с заявлениями, которые в дальнейшем не подтверждались.

https://ria.ru/20220711/spetsoperatsiya-1801835585.html

иран

сша

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, иран, сша, украина, россия