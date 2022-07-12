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Белый дом утверждает, что Иран готовится передать России беспилотники - РИА Новости, 12.07.2022
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Белый дом утверждает, что Иран готовится передать России беспилотники
Белый дом утверждает, что Иран готовится передать России беспилотники - РИА Новости, 12.07.2022
Белый дом утверждает, что Иран готовится передать России беспилотники
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T02:00
2022-07-12T02:00
в мире
иран
сша
украина
россия
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация, и не приведя никаких доказательств.Он утверждает, США якобы обладают информацией о том, что Иран готовится тренировать российских специалистов использованию устройств, а начнется такое обучение уже в июле. Салливан не привел подтверждения своим словам, а также не указал источник информации.Он заявил в свете этих сообщений, что США продолжат помогать обороне Украины.Ранее американская сторона неоднократно выступала с заявлениями, которые в дальнейшем не подтверждались.
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в мире, иран, сша, украина, россия
02:00 12.07.2022
 
Белый дом утверждает, что Иран готовится передать России беспилотники

Помощник президента США Салливан утверждает, что Иран готовится передать России БПЛА

© AP Photo / Susan WalshПомощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация, и не приведя никаких доказательств.
"Наша информация показывает, что иранское правительство готовится предоставить РФ несколько сотен БПЛА, в том числе с оружейными возможностями", - заявил Салливан на брифинге.
Он утверждает, США якобы обладают информацией о том, что Иран готовится тренировать российских специалистов использованию устройств, а начнется такое обучение уже в июле. Салливан не привел подтверждения своим словам, а также не указал источник информации.
Он заявил в свете этих сообщений, что США продолжат помогать обороне Украины.
Ранее американская сторона неоднократно выступала с заявлениями, которые в дальнейшем не подтверждались.
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