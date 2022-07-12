https://ria.ru/20220712/benzin-1801844115.html
СМИ: поездка Байдена на Ближний Восток не поможет сбить цены на бензин
СМИ: поездка Байдена на Ближний Восток не поможет сбить цены на бензин - РИА Новости, 12.07.2022
СМИ: поездка Байдена на Ближний Восток не поможет сбить цены на бензин
Поездка на Ближний Восток не поможет президенту США Джо Байдену добиться снижения цен на бензин в стране, пишет издание Politico. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T02:29
2022-07-12T02:29
2022-07-12T02:29
цены на нефть
сша
ближний восток
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Поездка на Ближний Восток не поможет президенту США Джо Байдену добиться снижения цен на бензин в стране, пишет издание Politico.Даже если королевство заполнит глобальный рынок нефтью, это не гарантирует снижения цен на бензин, говорится в сообщении.Спецоперация России на Украине взволновала нефтяные рынки, пишет издание. Цены на нефть в последние недели волатильны, говорится в сообщении.Поездка Байдена не поможет в деле снижения цен на бензин, приходит к выводу издание.Статья начинается с указания, что текст представлен Exxon Mobile. У компании давняя полемика с нынешней администрацией в контексте цен на бензин. Президент США в июне заявил, что нефтяные компании наживаются на ситуации с подорожанием топлива и на гражданах, а "Exxon заработал больше денег, чем Господь, в этом году".Помощник Байдена по нацбезопасности Салливан на брифинге в Белом доме заявил, что президент США поедет на Ближний Восток обсуждать помощь региона в сфере энергобезопасности в свете российской спецоперации на Украине.Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, сша, ближний восток, в мире
СМИ: поездка Байдена на Ближний Восток не поможет сбить цены на бензин
Politico: поездка на Ближний Восток не поможет Байдену сбить цены на бензин в США
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости.
Поездка на Ближний Восток не поможет президенту США Джо Байдену добиться снижения цен на бензин в стране, пишет
издание Politico.
"Саудовская Аравия не обладает достаточным объемом нефти, чтобы выделить его. Она с трудом достигает собственных целей производства. Для выделения любых дополнительных объемов было бы необходимо достижение консенсуса среди членов ОПЕК+", - пишет издание.
Даже если королевство заполнит глобальный рынок нефтью, это не гарантирует снижения цен на бензин, говорится в сообщении.
Спецоперация России на Украине взволновала нефтяные рынки, пишет издание. Цены на нефть в последние недели волатильны, говорится в сообщении.
Поездка Байдена не поможет в деле снижения цен на бензин, приходит к выводу издание.
Статья начинается с указания, что текст представлен Exxon Mobile. У компании давняя полемика с нынешней администрацией в контексте цен на бензин. Президент США в июне заявил, что нефтяные компании наживаются на ситуации с подорожанием топлива и на гражданах, а "Exxon заработал больше денег, чем Господь, в этом году".
Помощник Байдена по нацбезопасности Салливан на брифинге в Белом доме заявил, что президент США поедет на Ближний Восток обсуждать помощь региона в сфере энергобезопасности в свете российской спецоперации на Украине.
Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства.