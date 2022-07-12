https://ria.ru/20220712/benzin-1801844115.html

СМИ: поездка Байдена на Ближний Восток не поможет сбить цены на бензин

СМИ: поездка Байдена на Ближний Восток не поможет сбить цены на бензин - РИА Новости, 12.07.2022

СМИ: поездка Байдена на Ближний Восток не поможет сбить цены на бензин

Поездка на Ближний Восток не поможет президенту США Джо Байдену добиться снижения цен на бензин в стране, пишет издание Politico. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T02:29

2022-07-12T02:29

2022-07-12T02:29

цены на нефть

сша

ближний восток

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Поездка на Ближний Восток не поможет президенту США Джо Байдену добиться снижения цен на бензин в стране, пишет издание Politico.Даже если королевство заполнит глобальный рынок нефтью, это не гарантирует снижения цен на бензин, говорится в сообщении.Спецоперация России на Украине взволновала нефтяные рынки, пишет издание. Цены на нефть в последние недели волатильны, говорится в сообщении.Поездка Байдена не поможет в деле снижения цен на бензин, приходит к выводу издание.Статья начинается с указания, что текст представлен Exxon Mobile. У компании давняя полемика с нынешней администрацией в контексте цен на бензин. Президент США в июне заявил, что нефтяные компании наживаются на ситуации с подорожанием топлива и на гражданах, а "Exxon заработал больше денег, чем Господь, в этом году".Помощник Байдена по нацбезопасности Салливан на брифинге в Белом доме заявил, что президент США поедет на Ближний Восток обсуждать помощь региона в сфере энергобезопасности в свете российской спецоперации на Украине.Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства.

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ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

цены на нефть, сша, ближний восток, в мире