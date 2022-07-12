https://ria.ru/20220712/bank-1801846431.html
Канадский банк отказался обслуживать счета посольства России в Мексике
Канадский банк отказался обслуживать счета посольства России в Мексике - РИА Новости, 12.07.2022
Канадский банк отказался обслуживать счета посольства России в Мексике
Мексиканский филиал канадской финансовой группы Scotiabank после начала специальной военной операции на Украине отказался продолжать работу с российским... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T03:50
2022-07-12T03:50
2022-07-12T03:50
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МЕХИКО, 12 июл - РИА Новости. Мексиканский филиал канадской финансовой группы Scotiabank после начала специальной военной операции на Украине отказался продолжать работу с российским посольством, несмотря на отсутствие формальных федеральных ограничений в банковской сфере, сообщил РИА Новости посол РФ в Мексике Виктор Коронелли.Мексиканская федеральная комиссия по ценным бумагам и банкам в ответ на запрос дипломатов об этой ситуации сообщила, что на федеральном уровне никаких формальных ограничений в отношении российских физических и юридических лиц в банковской сфере не вводилось. При этом регулятор подчеркнул, что каждый банк волен принимать самостоятельные решения при работе со своими клиентами."Мы подбираем альтернативу и находимся на заключительной стадии сбора пакета необходимых документов. После этого, надеюсь, мы сможем получить обслуживание в другом банке, чисто мексиканском", - добавил Коронелли.По словам российского посла, сложности в работе в Мексике в связи с санкциями есть, но они носят решаемый характер и возникают не на федеральном уровне, а на уровне конкретных организаций.Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее заявил, что правительство Мексики не присоединится к санкциям и намерено сохранить хорошие отношения с Москвой, а также возможность диалога со сторонами конфликта на Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мексика, россия, в мире, канада
Канадский банк отказался обслуживать счета посольства России в Мексике
Посол России Коронелли: канадский банк отказался обслуживать счета дипмиссии в Мексике
МЕХИКО, 12 июл - РИА Новости. Мексиканский филиал канадской финансовой группы Scotiabank после начала специальной военной операции на Украине отказался продолжать работу с российским посольством, несмотря на отсутствие формальных федеральных ограничений в банковской сфере, сообщил РИА Новости посол РФ в Мексике Виктор Коронелли.
"На протяжении многих лет мы обслуживались в Scotiabank, который входит в одноименную канадскую финансовую группу. Вскоре после начала специальной военной операции на Украине банк отказался с нами работать. Понятно, что это было сделано по указанию хозяев из Оттавы", - рассказал глава российской дипмиссии.
Мексиканская федеральная комиссия по ценным бумагам и банкам в ответ на запрос дипломатов об этой ситуации сообщила, что на федеральном уровне никаких формальных ограничений в отношении российских физических и юридических лиц в банковской сфере не вводилось. При этом регулятор подчеркнул, что каждый банк волен принимать самостоятельные решения при работе со своими клиентами.
"Мы подбираем альтернативу и находимся на заключительной стадии сбора пакета необходимых документов. После этого, надеюсь, мы сможем получить обслуживание в другом банке, чисто мексиканском", - добавил Коронелли.
По словам российского посла, сложности в работе в Мексике в связи с санкциями есть, но они носят решаемый характер и возникают не на федеральном уровне, а на уровне конкретных организаций.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее заявил, что правительство Мексики не присоединится к санкциям и намерено сохранить хорошие отношения с Москвой, а также возможность диалога со сторонами конфликта на Украине.