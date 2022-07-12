23:28 12.07.2022 (обновлено: 23:29 12.07.2022)
В Крыму снесут автосервис, где отказались обслуживать российских военных
В Крыму снесут как самострой автосервис, где отказали российским военным в ремонте колеса
Сотрудник автомобиля. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Станция техобслуживания в Красногвардейском районе Крыма, где отказались обслуживать автомобиль российских военных, будет снесена в принудительном порядке как незаконная постройка, сообщил глава муниципального образования Красногвардейского района Роман Шантаев.
В середине июня в соцсетях появилось записанное одним из военных видео, из которого следует, что им отказали в ремонте колеса, даже за деньги, якобы аргументируя это тем, что "военным не помогают". Владелец техстанции Вилен Сейтосманов в поселке Видное Красногвардейского района позднее назвал случившееся недоразумением, пояснив, что его сервис не может обслуживать грузовики. В свою очередь, глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что после проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой. Теперь, согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, владелец обязан её снести в течение 14 рабочих дней, иначе начнется судебное разбирательство.
"Постановление о сносе владельцы СТО и двух других незаконных построек не выполнили. Сегодня с администрацией поселения и контролирующими ведомствами проработал дальнейшие действия", - написал Шантаев в своем Telegram-канале.
По его словам, СТО стоит на месте, предписание о его сносе не выполнено.
Шантаев подчеркнул, что администрация поселения заключит договор в соответствии с градостроительным кодексом с муниципальным предприятием о принудительном сносе СТО и других объектов за средства бюджета в течение трех недель.
"Администрация сельского поселения самостоятельно снесет этот объект и выйдет в суд с требованием о возмещении всех затрат на снос этого объекта. Никто на месте не сидит. Мы действием в соответствии с планом и с законом", - подчеркнул Шантаев.
По его словам, после сноса будет подан иск о взыскании средств с лиц, которые возвели СТО. "Владельцы самостроя подключили адвоката из Москвы, но закон и правда за нами. Действуем по плану, который был озвучен мной изначально", - подчеркнул Шантаев.
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