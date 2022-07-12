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Друг Зеленского рассказал украинским военным анекдот про Арестовича
Друг Зеленского рассказал украинским военным анекдот про Арестовича - РИА Новости, 12.07.2022
Друг Зеленского рассказал украинским военным анекдот про Арестовича
Друг Владимира Зеленского актер Евгений Кошевой рассказал украинским военным анекдот про внештатного советника главы офиса президента Алексея Арестовича. Видео... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T23:02
2022-07-12T23:02
2022-07-12T23:02
в мире
украина
алексей арестович
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Друг Владимира Зеленского актер Евгений Кошевой рассказал украинским военным анекдот про внештатного советника главы офиса президента Алексея Арестовича. Видео с выступлением опубликовал канал "Страна.ua".Актер рассказал анекдот про Дюймовочку, Белоснежку, лжеца и Арестовича, фактически высмеяв постоянные публикации чиновником непроверенных сведений. Военные оценили шутку.Ранее Кошевой заявил, что не пойдет в армию, несмотря на мобилизацию, так как не умеет воевать и боится, что его пристрелит снайпер, а потом это будут смаковать "хейтеры".Украинские политики и чиновники регулярно попадаются на публикации фейков. Так, депутаты Верховной рады вынесли вотум недоверия омбудсмену Людмиле Денисовой за некорректные высказывания — правозащитница рассказывала о том, как российские военные якобы пытали жителей Украины, не приводя при этом никаких доказательств. Арестович также неоднократно попадался на фейках. Например, в начале апреля он опубликовал в соцсетях фотографию девушки с выжженной на теле свастикой и обвинил в пытках российских военных. По его словам, это было в Гостомеле под Киевом, однако позднее украинское информагентство УНИАН признало, что информация не соответствует действительности — молодую женщину замучили неонацисты в Мариуполе.
https://ria.ru/20220531/ukraina-1792124643.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, алексей арестович
Друг Зеленского рассказал украинским военным анекдот про Арестовича
Друг Зеленского Кошевой рассказал анекдот про советника офиса президента Арестовича
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Друг Владимира Зеленского актер Евгений Кошевой рассказал украинским военным анекдот про внештатного советника главы офиса президента Алексея Арестовича. Видео с выступлением опубликовал канал "Страна.ua".
Актер рассказал анекдот про Дюймовочку, Белоснежку, лжеца и Арестовича, фактически высмеяв постоянные публикации чиновником непроверенных сведений. Военные оценили шутку.
Ранее Кошевой заявил, что не пойдет в армию, несмотря на мобилизацию, так как не умеет воевать и боится, что его пристрелит снайпер, а потом это будут смаковать "хейтеры".
Украинские политики и чиновники регулярно попадаются на публикации фейков. Так, депутаты Верховной рады
вынесли вотум недоверия омбудсмену Людмиле Денисовой
за некорректные высказывания — правозащитница рассказывала о том, как российские военные якобы пытали жителей Украины
, не приводя при этом никаких доказательств. Арестович также неоднократно попадался на фейках. Например, в начале апреля он опубликовал в соцсетях фотографию девушки с выжженной на теле свастикой и обвинил в пытках российских военных. По его словам, это было в Гостомеле под Киевом
, однако позднее украинское информагентство УНИАН признало, что информация не соответствует действительности — молодую женщину замучили неонацисты в Мариуполе
.