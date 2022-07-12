https://ria.ru/20220712/arest-1801938069.html
Венецианская биеннале призвала освободить арестованных иранских режиссеров
Венецианская биеннале призвала освободить арестованных иранских режиссеров - РИА Новости, 12.07.2022
Венецианская биеннале призвала освободить арестованных иранских режиссеров
Венецианская биеннале выступила с требованием об освобождении трех иранских кинорежиссеров, выразив "глубокую тревогу" в связи с их арестами, сообщает... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T14:29
2022-07-12T14:29
2022-07-12T14:29
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арест
иран
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венецианская биеннале
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РИМ, 12 июл — РИА Новости. Венецианская биеннале выступила с требованием об освобождении трех иранских кинорежиссеров, выразив "глубокую тревогу" в связи с их арестами, сообщает пресс-служба форума искусств."Сегодня еще и Джафар Панахи, кинорежиссер-диссидент, уже арестованный и осужденный в прошлом, вновь лишен личной свободы за то, что вместе с несколькими своими коллегами выступал в связи с арестом двух других режиссеров, Мохаммада Расулофа и Мостафы Алеахмада, который имел место 8 июля после протестов против насилия в отношении мирных жителей в Иране", — говорится в сообщении.Панахи, напоминают в Венеции, c лентой "Круг" выиграл главный приз кинофестиваля 2000 года – "Золотого льва" за лучший фильм."Голос Венецианской биеннале присоединяется ко многим другим, выступающим сейчас в мире с осуждением происходящих репрессивных действий, и требует немедленного освобождения режиссеров, арестованных за защиту права на свободу выражения и творчества", — отмечается в коммюнике.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, новости культуры, арест, иран, венеция, джафар панахи, венецианская биеннале
Венецианская биеннале призвала освободить арестованных иранских режиссеров
Венецианская биеннале потребовала освободить арестованных иранских режиссеров
РИМ, 12 июл — РИА Новости. Венецианская биеннале выступила с требованием об освобождении трех иранских кинорежиссеров, выразив "глубокую тревогу" в связи с их арестами, сообщает пресс-служба форума искусств.
"Сегодня еще и Джафар Панахи, кинорежиссер-диссидент, уже арестованный и осужденный в прошлом, вновь лишен личной свободы за то, что вместе с несколькими своими коллегами выступал в связи с арестом двух других режиссеров, Мохаммада Расулофа и Мостафы Алеахмада, который имел место 8 июля после протестов против насилия в отношении мирных жителей в Иране", — говорится в сообщении.
Панахи, напоминают в Венеции, c лентой "Круг" выиграл главный приз кинофестиваля 2000 года – "Золотого льва" за лучший фильм.
"Голос Венецианской биеннале присоединяется ко многим другим, выступающим сейчас в мире с осуждением происходящих репрессивных действий, и требует немедленного освобождения режиссеров, арестованных за защиту права на свободу выражения и творчества", — отмечается в коммюнике.