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Суд оштрафовал Apple на два миллиона рублей за отказ локализовать данные - РИА Новости, 12.07.2022
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Суд оштрафовал Apple на два миллиона рублей за отказ локализовать данные
Суд оштрафовал Apple на два миллиона рублей за отказ локализовать данные - РИА Новости, 12.07.2022
Суд оштрафовал Apple на два миллиона рублей за отказ локализовать данные
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей компанию Apple за отказ локализовать данные россиян, передает... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:51
2022-07-12T13:04
apple
москва
россия
происшествия
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей компанию Apple за отказ локализовать данные россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы... Apple признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КОАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллиона рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Это первый штраф, полученный Apple по данной статье.Представители Apple на прошлом заседании в суде пояснили, что корпорация не является ответственной за сбор данных в России, этим занимается другая компания - Apple DistributionПредставитель Роскомнадзора заявила суду, что в ответ на запрос Apple Inc сообщила, что делегировала Apple Distribution обработку персональных данных. Но именно Apple Inc несет ответственность за сбор этих данных, подчеркнула она.
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apple, москва, россия, происшествия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
12:51 12.07.2022 (обновлено: 13:04 12.07.2022)
 
Суд оштрафовал Apple на два миллиона рублей за отказ локализовать данные

Суд впервые оштрафовал Apple на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип компании Apple в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей компанию Apple за отказ локализовать данные россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы... Apple признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КОАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллиона рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Журналист Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
11:20
Блогера Дудя* оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений
Это первый штраф, полученный Apple по данной статье.
Представители Apple на прошлом заседании в суде пояснили, что корпорация не является ответственной за сбор данных в России, этим занимается другая компания - Apple Distribution
Представитель Роскомнадзора заявила суду, что в ответ на запрос Apple Inc сообщила, что делегировала Apple Distribution обработку персональных данных. Но именно Apple Inc несет ответственность за сбор этих данных, подчеркнула она.
Табличка у входа в редакцию Новой газеты - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 18:41
"Новую газету" оштрафовали на 300 тысяч рублей
 
AppleМоскваРоссияПроисшествияТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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