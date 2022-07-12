https://ria.ru/20220712/apple-1801910302.html
Суд оштрафовал Apple на два миллиона рублей за отказ локализовать данные
Суд оштрафовал Apple на два миллиона рублей за отказ локализовать данные - РИА Новости, 12.07.2022
Суд оштрафовал Apple на два миллиона рублей за отказ локализовать данные
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей компанию Apple за отказ локализовать данные россиян, передает... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:51
2022-07-12T12:51
2022-07-12T13:04
apple
москва
россия
происшествия
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей компанию Apple за отказ локализовать данные россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы... Apple признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КОАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллиона рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Это первый штраф, полученный Apple по данной статье.Представители Apple на прошлом заседании в суде пояснили, что корпорация не является ответственной за сбор данных в России, этим занимается другая компания - Apple DistributionПредставитель Роскомнадзора заявила суду, что в ответ на запрос Apple Inc сообщила, что делегировала Apple Distribution обработку персональных данных. Но именно Apple Inc несет ответственность за сбор этих данных, подчеркнула она.
https://ria.ru/20220712/dud-1801883117.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple, москва, россия, происшествия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
12:51 12.07.2022 (обновлено: 13:04 12.07.2022)
Суд оштрафовал Apple на два миллиона рублей за отказ локализовать данные
Суд впервые оштрафовал Apple на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян