https://ria.ru/20220712/apple-1801910302.html

Суд оштрафовал Apple на два миллиона рублей за отказ локализовать данные

Суд оштрафовал Apple на два миллиона рублей за отказ локализовать данные - РИА Новости, 12.07.2022

Суд оштрафовал Apple на два миллиона рублей за отказ локализовать данные

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей компанию Apple за отказ локализовать данные россиян, передает... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:51

2022-07-12T12:51

2022-07-12T13:04

apple

москва

россия

происшествия

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей компанию Apple за отказ локализовать данные россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы... Apple признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КОАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллиона рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Это первый штраф, полученный Apple по данной статье.Представители Apple на прошлом заседании в суде пояснили, что корпорация не является ответственной за сбор данных в России, этим занимается другая компания - Apple DistributionПредставитель Роскомнадзора заявила суду, что в ответ на запрос Apple Inc сообщила, что делегировала Apple Distribution обработку персональных данных. Но именно Apple Inc несет ответственность за сбор этих данных, подчеркнула она.

https://ria.ru/20220712/dud-1801883117.html

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Владимир Лаврентьев

apple, москва, россия, происшествия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)