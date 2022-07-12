https://ria.ru/20220712/android-1801986053.html

Названы смартфоны, которые получат Android 13

Названы смартфоны, которые получат Android 13 - РИА Новости, 12.07.2022

Названы смартфоны, которые получат Android 13

Десятки смартфонов разных производителей первыми обновление Android 13. Лонг-лист опубликовала Gizchina со ссылкой на инсайдерскую информацию. РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T16:10

2022-07-12T16:10

2022-07-12T16:10

наука

технологии

google

samsung group

google android

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Десятки смартфонов разных производителей первыми обновление Android 13. Лонг-лист опубликовала Gizchina со ссылкой на инсайдерскую информацию.В списке производителей несколько брендов: Lenovo, OnePlus, OPPO, realme, vivo, Xiaomi и Samsung. Наиболее оперативно обновление "прилетит" на Google Pixel — именно фирменные смартфоны "корпорации добра" являются основой для бета-тестирования Android 13.Новая версия операционной системы получит измененный интерфейс, иной инструмент работы с фотографиями и поддержку UWB на уровне системы. В очередной раз Google уделит внимание вопросам конфиденциальности информации пользователя на устройстве.Ожидается, что релиз Android 13 состоится в начале осени 2022-го, в рамках большой презентации Google. Обновление смартфоны получат постепенно, некоторые до конца года.

https://ria.ru/20220525/rustore-1790597456.html

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Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, google, samsung group, google android