https://ria.ru/20220712/android-1801986053.html
Названы смартфоны, которые получат Android 13
Названы смартфоны, которые получат Android 13 - РИА Новости, 12.07.2022
Названы смартфоны, которые получат Android 13
Десятки смартфонов разных производителей первыми обновление Android 13. Лонг-лист опубликовала Gizchina со ссылкой на инсайдерскую информацию. РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:10
2022-07-12T16:10
2022-07-12T16:10
наука
технологии
google
samsung group
google android
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Десятки смартфонов разных производителей первыми обновление Android 13. Лонг-лист опубликовала Gizchina со ссылкой на инсайдерскую информацию.В списке производителей несколько брендов: Lenovo, OnePlus, OPPO, realme, vivo, Xiaomi и Samsung. Наиболее оперативно обновление "прилетит" на Google Pixel — именно фирменные смартфоны "корпорации добра" являются основой для бета-тестирования Android 13.Новая версия операционной системы получит измененный интерфейс, иной инструмент работы с фотографиями и поддержку UWB на уровне системы. В очередной раз Google уделит внимание вопросам конфиденциальности информации пользователя на устройстве.Ожидается, что релиз Android 13 состоится в начале осени 2022-го, в рамках большой презентации Google. Обновление смартфоны получат постепенно, некоторые до конца года.
https://ria.ru/20220525/rustore-1790597456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, google, samsung group, google android