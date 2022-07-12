https://ria.ru/20220712/anb-1801848255.html

Хакер RaHDIt: АНБ США атаковало сайт "НемеZида" после рассекречивания СБУ

Хакер RaHDIt: АНБ США атаковало сайт "НемеZида" после рассекречивания СБУ - РИА Новости, 12.07.2022

Хакер RaHDIt: АНБ США атаковало сайт "НемеZида" после рассекречивания СБУ

После рассекречивания данных сотрудников службы безопасности Украины (СБУ) сайт хакерской группы RaHDIt - "НемеZида" - подвергся DDoS-атаке со стороны Агентства РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T06:03

2022-07-12T06:03

2022-07-12T06:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

служба безопасности украины

агентство национальной безопасности сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135151/13/1351511306_0:131:2001:1256_1920x0_80_0_0_2c5bd2ab5e76115ea4845e0df70665ec.jpg

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. После рассекречивания данных сотрудников службы безопасности Украины (СБУ) сайт хакерской группы RaHDIt - "НемеZида" - подвергся DDoS-атаке со стороны Агентства национальной безопасности (АНБ) США, сообщил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине."В свой адрес мы угрозы не получаем, потому что они не знают, кто мы. Однако на наш сайт идут постоянные DDoS-атаки. После обнародования информации о сотрудниках СБУ были сильнейшие атаки, в том числе нами были выявлены IP-адреса, с которых производились атаки, которые принадлежали службе, американской АНБ", - сказал хакер RaHDIt.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, служба безопасности украины, агентство национальной безопасности сша