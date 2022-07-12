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Хакер RaHDIt: АНБ США атаковало сайт "НемеZида" после рассекречивания СБУ - РИА Новости, 12.07.2022
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https://ria.ru/20220712/anb-1801848255.html
Хакер RaHDIt: АНБ США атаковало сайт "НемеZида" после рассекречивания СБУ
Хакер RaHDIt: АНБ США атаковало сайт "НемеZида" после рассекречивания СБУ - РИА Новости, 12.07.2022
Хакер RaHDIt: АНБ США атаковало сайт "НемеZида" после рассекречивания СБУ
После рассекречивания данных сотрудников службы безопасности Украины (СБУ) сайт хакерской группы RaHDIt - "НемеZида" - подвергся DDoS-атаке со стороны Агентства РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T06:03
2022-07-12T06:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
служба безопасности украины
агентство национальной безопасности сша
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. После рассекречивания данных сотрудников службы безопасности Украины (СБУ) сайт хакерской группы RaHDIt - "НемеZида" - подвергся DDoS-атаке со стороны Агентства национальной безопасности (АНБ) США, сообщил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине."В свой адрес мы угрозы не получаем, потому что они не знают, кто мы. Однако на наш сайт идут постоянные DDoS-атаки. После обнародования информации о сотрудниках СБУ были сильнейшие атаки, в том числе нами были выявлены IP-адреса, с которых производились атаки, которые принадлежали службе, американской АНБ", - сказал хакер RaHDIt.
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60
353
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в мире, украина, служба безопасности украины, агентство национальной безопасности сша
06:03 12.07.2022
 
Хакер RaHDIt: АНБ США атаковало сайт "НемеZида" после рассекречивания СБУ

Хакер RaHDIt: АНБ США атаковало сайт "НемеZида" после рассекречивания сотрудников СБУ

© AP Photo / Patrick Semansky, FileАгентство национальной безопасности США
Агентство национальной безопасности США - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Patrick Semansky, File
Агентство национальной безопасности США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. После рассекречивания данных сотрудников службы безопасности Украины (СБУ) сайт хакерской группы RaHDIt - "НемеZида" - подвергся DDoS-атаке со стороны Агентства национальной безопасности (АНБ) США, сообщил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.
В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.
"В свой адрес мы угрозы не получаем, потому что они не знают, кто мы. Однако на наш сайт идут постоянные DDoS-атаки. После обнародования информации о сотрудниках СБУ были сильнейшие атаки, в том числе нами были выявлены IP-адреса, с которых производились атаки, которые принадлежали службе, американской АНБ", - сказал хакер RaHDIt.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныАгентство национальной безопасности США
 
 
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