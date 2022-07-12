https://ria.ru/20220712/akula-1802042961.html
Эксперты назвали причины нападения акулы на туристов в Хургаде
Эксперты назвали причины нападения акулы на туристов в Хургаде - РИА Новости, 12.07.2022
Эксперты назвали причины нападения акулы на туристов в Хургаде
Специалисты из Комитета по защите Красного моря и Ассоциации защиты и охраны окружающей среды Хургады назвали главные причины нападения акулы на двух туристов,... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T18:45
2022-07-12T18:45
2022-07-12T18:45
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Специалисты из Комитета по защите Красного моря и Ассоциации защиты и охраны окружающей среды Хургады назвали главные причины нападения акулы на двух туристов, пишет Egyptian Streets.По мнению экспертов, агрессия хищника объясняется тем, что сейчас сезон спаривания, который длится с апреля до конца июля.Среди других провоцирующих факторов — слишком большое количество отдыхающих, занимающихся дайвингом и снорклингом, и чрезмерный вылов рыбы, в результате которого акулам пришлось искать новые места для охоты на мелководье."Чтобы предотвратить будущие нападения, рекомендуется положить конец любительскому рыболовству и ограничить подводное плавание и дайвинг", — сообщает издание со ссылкой на отчет ведомств.В докладе, опубликованном экспертами, также отмечается, что в ближайшее время будет разработан комплексный план по защите морских обитателей.Нападение акулы на туристов произошло 3 июля, сейчас специалисты собирают информацию, чтобы выяснить причины поведения хищника. По данным осведомленного источника РИА Новости, жертвами стали гражданки Румынии и Австрии.
https://ria.ru/20220712/khurgada-1801946139.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, хургада, море, египет, туристы, туризм
Эксперты назвали причины нападения акулы на туристов в Хургаде
Специалисты назвали главные причины нападения акулы на двух туристов в Хургаде
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Специалисты из Комитета по защите Красного моря и Ассоциации защиты и охраны окружающей среды Хургады назвали главные причины нападения акулы на двух туристов, пишет
Egyptian Streets.
По мнению экспертов, агрессия хищника объясняется тем, что сейчас сезон спаривания, который длится с апреля до конца июля.
Среди других провоцирующих факторов — слишком большое количество отдыхающих, занимающихся дайвингом и снорклингом, и чрезмерный вылов рыбы, в результате которого акулам пришлось искать новые места для охоты на мелководье.
"Чтобы предотвратить будущие нападения, рекомендуется положить конец любительскому рыболовству и ограничить подводное плавание и дайвинг", — сообщает издание со ссылкой на отчет ведомств.
В докладе, опубликованном экспертами, также отмечается, что в ближайшее время будет разработан комплексный план по защите морских обитателей.
Нападение акулы на туристов произошло 3 июля, сейчас специалисты собирают информацию, чтобы выяснить причины поведения хищника. По данным осведомленного источника РИА Новости, жертвами стали гражданки Румынии и Австрии.