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Эксперты назвали причины нападения акулы на туристов в Хургаде - РИА Новости, 12.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220712/akula-1802042961.html
Эксперты назвали причины нападения акулы на туристов в Хургаде
Эксперты назвали причины нападения акулы на туристов в Хургаде - РИА Новости, 12.07.2022
Эксперты назвали причины нападения акулы на туристов в Хургаде
Специалисты из Комитета по защите Красного моря и Ассоциации защиты и охраны окружающей среды Хургады назвали главные причины нападения акулы на двух туристов,... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T18:45
2022-07-12T18:45
туризм
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хургада
море
египет
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туризм
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Специалисты из Комитета по защите Красного моря и Ассоциации защиты и охраны окружающей среды Хургады назвали главные причины нападения акулы на двух туристов, пишет Egyptian Streets.По мнению экспертов, агрессия хищника объясняется тем, что сейчас сезон спаривания, который длится с апреля до конца июля.Среди других провоцирующих факторов — слишком большое количество отдыхающих, занимающихся дайвингом и снорклингом, и чрезмерный вылов рыбы, в результате которого акулам пришлось искать новые места для охоты на мелководье."Чтобы предотвратить будущие нападения, рекомендуется положить конец любительскому рыболовству и ограничить подводное плавание и дайвинг", — сообщает издание со ссылкой на отчет ведомств.В докладе, опубликованном экспертами, также отмечается, что в ближайшее время будет разработан комплексный план по защите морских обитателей.Нападение акулы на туристов произошло 3 июля, сейчас специалисты собирают информацию, чтобы выяснить причины поведения хищника. По данным осведомленного источника РИА Новости, жертвами стали гражданки Румынии и Австрии.
https://ria.ru/20220712/khurgada-1801946139.html
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новости - туризм, хургада, море, египет, туристы, туризм
18:45 12.07.2022
 
Эксперты назвали причины нападения акулы на туристов в Хургаде

Специалисты назвали главные причины нападения акулы на двух туристов в Хургаде

CC BY-SA 3.0 / Albert Kok / Лимонная акула
Лимонная акула - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
CC BY-SA 3.0 / Albert Kok /
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Специалисты из Комитета по защите Красного моря и Ассоциации защиты и охраны окружающей среды Хургады назвали главные причины нападения акулы на двух туристов, пишет Egyptian Streets.
По мнению экспертов, агрессия хищника объясняется тем, что сейчас сезон спаривания, который длится с апреля до конца июля.
Среди других провоцирующих факторов — слишком большое количество отдыхающих, занимающихся дайвингом и снорклингом, и чрезмерный вылов рыбы, в результате которого акулам пришлось искать новые места для охоты на мелководье.
"Чтобы предотвратить будущие нападения, рекомендуется положить конец любительскому рыболовству и ограничить подводное плавание и дайвинг", — сообщает издание со ссылкой на отчет ведомств.
В докладе, опубликованном экспертами, также отмечается, что в ближайшее время будет разработан комплексный план по защите морских обитателей.
Нападение акулы на туристов произошло 3 июля, сейчас специалисты собирают информацию, чтобы выяснить причины поведения хищника. По данным осведомленного источника РИА Новости, жертвами стали гражданки Румынии и Австрии.
Вид на Хургаду из самолета - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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Власти ограничили занятия на воде в районе Хургады после ЧП с акулой
 
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