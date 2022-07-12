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Ростов-на-Дону, Белгород и Воронеж включили в Украину на агитматериалах
Ростов-на-Дону, Белгород и Воронеж включили в Украину на агитматериалах - РИА Новости, 12.07.2022
Ростов-на-Дону, Белгород и Воронеж включили в Украину на агитматериалах
На жестком диске обнаруженного в Мариуполе ноутбука украинского боевика найден агитационный плакат для детей, на котором еще до начала российской спецоперации... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T09:45
2022-07-12T09:45
2022-07-12T13:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. На жестком диске обнаруженного в Мариуполе ноутбука украинского боевика найден агитационный плакат для детей, на котором еще до начала российской спецоперации Ростовская, Воронежская и Белгородская области были включены в состав Украины, передает корреспондент РИА Новости.Ноутбук был обнаружен в тайнике морского пехотинца украинских войск на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Найденный коллаж хранился на жестком диске компьютера в папке "Презентации", в разделе "Для школ и детских садов".На пропагандистских материалах украинских войск в состав Украины также были включены некоторые территории Белоруссии и Польши.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
09:45 12.07.2022 (обновлено: 13:06 12.07.2022)
Ростов-на-Дону, Белгород и Воронеж включили в Украину на агитматериалах
ВСУ включили Ростов-на-Дону, Белгород и Воронеж в состав Украины на агитплакате для детей
ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. На жестком диске обнаруженного в Мариуполе ноутбука украинского боевика найден агитационный плакат для детей, на котором еще до начала российской спецоперации Ростовская, Воронежская и Белгородская области были включены в состав Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Ноутбук был обнаружен в тайнике морского пехотинца украинских войск на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Найденный коллаж хранился на жестком диске компьютера в папке "Презентации", в разделе "Для школ и детских садов".
На пропагандистских материалах украинских войск в состав Украины
также были включены некоторые территории Белоруссии
и Польши
.