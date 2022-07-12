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Ростов-на-Дону, Белгород и Воронеж включили в Украину на агитматериалах

Ростов-на-Дону, Белгород и Воронеж включили в Украину на агитматериалах - РИА Новости, 12.07.2022

Ростов-на-Дону, Белгород и Воронеж включили в Украину на агитматериалах

На жестком диске обнаруженного в Мариуполе ноутбука украинского боевика найден агитационный плакат для детей, на котором еще до начала российской спецоперации... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T09:45

2022-07-12T09:45

2022-07-12T13:06

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 июл — РИА Новости. На жестком диске обнаруженного в Мариуполе ноутбука украинского боевика найден агитационный плакат для детей, на котором еще до начала российской спецоперации Ростовская, Воронежская и Белгородская области были включены в состав Украины, передает корреспондент РИА Новости.Ноутбук был обнаружен в тайнике морского пехотинца украинских войск на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Найденный коллаж хранился на жестком диске компьютера в папке "Презентации", в разделе "Для школ и детских садов".На пропагандистских материалах украинских войск в состав Украины также были включены некоторые территории Белоруссии и Польши.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, вооруженные силы украины