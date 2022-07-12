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Пашинян обсудил с главой "Росатома" строительство новой АЭС в Армении - РИА Новости, 12.07.2022
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Пашинян обсудил с главой "Росатома" строительство новой АЭС в Армении
Пашинян обсудил с главой "Росатома" строительство новой АЭС в Армении - РИА Новости, 12.07.2022
Пашинян обсудил с главой "Росатома" строительство новой АЭС в Армении
Премьер Армении Никол Пашинян обсудил во вторник с генеральным директором российской госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым возможности строительства в... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T16:27
2022-07-12T16:38
армения
в мире
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
армянская аэс
никол пашинян
россия
алексей лихачев
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ЕРЕВАН, 12 июл - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян обсудил во вторник с генеральным директором российской госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым возможности строительства в республике новой АЭС, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."Собеседники обсудили вопросы дальнейшей эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС, возможности строительства новой атомной электростанции в Армении, затронули вопросы развития атомной энергетики, а такжес отрудничества в области возобновляемой энергетики", - говорится в сообщении на сайте правительства.Пашинян отметил, что армяно-российское сотрудничество в сфере энергетики имеет насыщенную повестку, а Росатом является основным партнером правительства Армении в сфере атомной энергетики. Он высоко оценил роль корпорации в продлении срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС и выразил уверенность, что сотрудничество и впредь будет эффективным. "Лихачев поблагодарил за тесное сотрудничество и отметил, что корпорация "Росатом" заинтересована в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с правительством Армении", - говорится в сообщении.У Армении сейчас имеется одна АЭС, расположенная возле города Мецамора в 30 километрах к югу от Еревана. Там расположены два энергоблока на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440. Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй - в январе 1980 года. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения. Второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике. С помощью "Росатома" в прошлом году закончилась его модернизация.Программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2026 года, а также поэтапный ввод в эксплуатацию новых блоков. Речь идет о возможности строительства блока средней мощности или блоков малой мощности.
https://ria.ru/20220124/atom-1769158203.html
https://ria.ru/20220419/otnosheniya-1784099946.html
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армения, в мире, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", армянская аэс, никол пашинян, россия, алексей лихачев
16:27 12.07.2022 (обновлено: 16:38 12.07.2022)
 
Пашинян обсудил с главой "Росатома" строительство новой АЭС в Армении

Пашинян обсудил с главой "Росатома" Лихачевым возможность строительства новой АЭС

© Sputnik / Asatur YesayantsАрмянская АЭС вблизи города Мецамор
Армянская АЭС вблизи города Мецамор - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Sputnik / Asatur Yesayants
Армянская АЭС вблизи города Мецамор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 12 июл - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян обсудил во вторник с генеральным директором российской госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым возможности строительства в республике новой АЭС, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Собеседники обсудили вопросы дальнейшей эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС, возможности строительства новой атомной электростанции в Армении, затронули вопросы развития атомной энергетики, а такжес отрудничества в области возобновляемой энергетики", - говорится в сообщении на сайте правительства.
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Пашинян отметил, что армяно-российское сотрудничество в сфере энергетики имеет насыщенную повестку, а Росатом является основным партнером правительства Армении в сфере атомной энергетики. Он высоко оценил роль корпорации в продлении срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС и выразил уверенность, что сотрудничество и впредь будет эффективным. "Лихачев поблагодарил за тесное сотрудничество и отметил, что корпорация "Росатом" заинтересована в дальнейшем плодотворном сотрудничестве с правительством Армении", - говорится в сообщении.
У Армении сейчас имеется одна АЭС, расположенная возле города Мецамора в 30 километрах к югу от Еревана. Там расположены два энергоблока на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440. Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй - в январе 1980 года. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения. Второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике. С помощью "Росатома" в прошлом году закончилась его модернизация.
Программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2026 года, а также поэтапный ввод в эксплуатацию новых блоков. Речь идет о возможности строительства блока средней мощности или блоков малой мощности.
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АрменияВ миреГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Армянская АЭСНикол ПашинянРоссияАлексей Лихачев
 
 
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