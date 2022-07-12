https://ria.ru/20220712/aes-1801955158.html

Запорожская АЭС работает в штатном режиме, сообщили власти Энергодара

Запорожская АЭС работает в штатном режиме, сообщили власти Энергодара - РИА Новости, 12.07.2022

Запорожская АЭС работает в штатном режиме, сообщили власти Энергодара

Запорожская АЭС, расположенная в городе Энергодар, работает в штатном режиме, заявил РИА Новости представитель пресс-службы военно-гражданской администрации... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T15:18

2022-07-12T15:18

2022-07-12T15:18

специальная военная операция на украине

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энергодар

херсонская область

запорожская область

ситуация в днр и лнр

украина

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 12 июл - РИА Новости. Запорожская АЭС, расположенная в городе Энергодар, работает в штатном режиме, заявил РИА Новости представитель пресс-службы военно-гражданской администрации (ВГА) города.Ранее представитель пресс-службы ВГА Энергодара сообщил, что украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом районе Энергодара. Второй дрон сбили силы ПВО.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220531/shevchik-1792050393.html

энергодар

херсонская область

запорожская область

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