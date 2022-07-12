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Запорожская АЭС работает в штатном режиме, сообщили власти Энергодара - РИА Новости, 12.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220712/aes-1801955158.html
Запорожская АЭС работает в штатном режиме, сообщили власти Энергодара
Запорожская АЭС работает в штатном режиме, сообщили власти Энергодара - РИА Новости, 12.07.2022
Запорожская АЭС работает в штатном режиме, сообщили власти Энергодара
Запорожская АЭС, расположенная в городе Энергодар, работает в штатном режиме, заявил РИА Новости представитель пресс-службы военно-гражданской администрации... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:18
2022-07-12T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
херсонская область
запорожская область
ситуация в днр и лнр
украина
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 12 июл - РИА Новости. Запорожская АЭС, расположенная в городе Энергодар, работает в штатном режиме, заявил РИА Новости представитель пресс-службы военно-гражданской администрации (ВГА) города.Ранее представитель пресс-службы ВГА Энергодара сообщил, что украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом районе Энергодара. Второй дрон сбили силы ПВО.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220531/shevchik-1792050393.html
энергодар
херсонская область
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в мире, энергодар, херсонская область , запорожская область, ситуация в днр и лнр, украина
15:18 12.07.2022
 
Запорожская АЭС работает в штатном режиме, сообщили власти Энергодара

Власти Энергодара сообщили, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 12 июл - РИА Новости. Запорожская АЭС, расположенная в городе Энергодар, работает в штатном режиме, заявил РИА Новости представитель пресс-службы военно-гражданской администрации (ВГА) города.
Ранее представитель пресс-службы ВГА Энергодара сообщил, что украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом районе Энергодара. Второй дрон сбили силы ПВО.
"На самой АЭС пока спокойная обстановка. Работает в штатном режиме", - сообщил представитель пресс-службы.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
Андрей Шевчик - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарХерсонская областьЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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