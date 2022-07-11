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Украинских морпехов обучали сигнальным жестам, принятым в армиях НАТО и США
Украинских морпехов обучали сигнальным жестам, принятым в армиях НАТО и США - РИА Новости, 11.07.2022
Украинских морпехов обучали сигнальным жестам, принятым в армиях НАТО и США
В ноутбуке украинского морского пехотинца обнаружено учебное пособие "Тактика лёгкой пехоты для действий небольших групп" авторства Кристофера Ларсена,... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:24
2022-07-11T09:24
2022-07-11T09:24
специальная военная операция на украине
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сша
нато
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. В ноутбуке украинского морского пехотинца обнаружено учебное пособие "Тактика лёгкой пехоты для действий небольших групп" авторства Кристофера Ларсена, полностью переведенное на украинский язык, сообщает корреспондент РИА Новости.Учебник рассказывает о наложении камуфляжного грима на лицо, о маневрах пехоты, об ориентации на местности. Среди прочего, крупный раздел учебника по тактике посвящен сигнальным жестам пехотинцев, принятым в армии и спецслужбах США для подачи условных сигналов сослуживцам, командирам и подчиненным в ходе боевых действий.Пособие содержит информацию о том, как без слов, то есть скрытно и невербально, обозначить дистанцию до обнаруженного объекта, обозначить числительное, подать сигнал о приближении противника, перейти на бег и так далее.Всего учебник содержит подробные описания и фото 28 базовых сигналов принятых в армиях стран членов блока НАТО.
https://ria.ru/20220711/donbass-1801248707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нато, вооруженные силы украины
Украинских морпехов обучали сигнальным жестам, принятым в армиях НАТО и США
В ноутбук морпеха ВСУ нашли пособие, обучающее сигнальным жестам в армиях НАТО и США