https://ria.ru/20220711/zhesty-1801614688.html

Украинских морпехов обучали сигнальным жестам, принятым в армиях НАТО и США

Украинских морпехов обучали сигнальным жестам, принятым в армиях НАТО и США - РИА Новости, 11.07.2022

Украинских морпехов обучали сигнальным жестам, принятым в армиях НАТО и США

В ноутбуке украинского морского пехотинца обнаружено учебное пособие "Тактика лёгкой пехоты для действий небольших групп" авторства Кристофера Ларсена,... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T09:24

2022-07-11T09:24

2022-07-11T09:24

специальная военная операция на украине

в мире

сша

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. В ноутбуке украинского морского пехотинца обнаружено учебное пособие "Тактика лёгкой пехоты для действий небольших групп" авторства Кристофера Ларсена, полностью переведенное на украинский язык, сообщает корреспондент РИА Новости.Учебник рассказывает о наложении камуфляжного грима на лицо, о маневрах пехоты, об ориентации на местности. Среди прочего, крупный раздел учебника по тактике посвящен сигнальным жестам пехотинцев, принятым в армии и спецслужбах США для подачи условных сигналов сослуживцам, командирам и подчиненным в ходе боевых действий.Пособие содержит информацию о том, как без слов, то есть скрытно и невербально, обозначить дистанцию до обнаруженного объекта, обозначить числительное, подать сигнал о приближении противника, перейти на бег и так далее.Всего учебник содержит подробные описания и фото 28 базовых сигналов принятых в армиях стран членов блока НАТО.

https://ria.ru/20220711/donbass-1801248707.html

сша

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, нато, вооруженные силы украины