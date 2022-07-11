https://ria.ru/20220711/zerno-1801817386.html

В ООН заявили о дискуссиях на высшем уровне по проблеме экспорта зерна

В ООН заявили о дискуссиях на высшем уровне по проблеме экспорта зерна - РИА Новости, 11.07.2022

В ООН заявили о дискуссиях на высшем уровне по проблеме экспорта зерна

Дискуссии по обеспечению доступа на мировые рынки для украинского и российского зерна, а также удобрений РФ продолжаются "на высших уровнях", сообщил на... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T20:27

2022-07-11T20:27

2022-07-11T20:27

оон

ситуация в днр и лнр

украина

россия

турция

владимир путин

хулуси акар

мевлют чавушоглу

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ООН, 11 июл – РИА Новости. Дискуссии по обеспечению доступа на мировые рынки для украинского и российского зерна, а также удобрений РФ продолжаются "на высших уровнях", сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по зерновой проблеме будет создана зона безопасности за пределами вод Украины."Генсек общался с рядом представителей", - добавил он.В понедельник президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе обеспечение безопасности судоходства в Черном море и экспорт зерна на мировые рынки.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220708/zerno-1801114930.html

украина

россия

турция

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оон, ситуация в днр и лнр, украина, россия, турция, владимир путин, хулуси акар, мевлют чавушоглу