https://ria.ru/20220711/zerno-1801817386.html
В ООН заявили о дискуссиях на высшем уровне по проблеме экспорта зерна
В ООН заявили о дискуссиях на высшем уровне по проблеме экспорта зерна - РИА Новости, 11.07.2022
В ООН заявили о дискуссиях на высшем уровне по проблеме экспорта зерна
Дискуссии по обеспечению доступа на мировые рынки для украинского и российского зерна, а также удобрений РФ продолжаются "на высших уровнях", сообщил на... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T20:27
2022-07-11T20:27
2022-07-11T20:27
оон
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украина
россия
турция
владимир путин
хулуси акар
мевлют чавушоглу
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ООН, 11 июл – РИА Новости. Дискуссии по обеспечению доступа на мировые рынки для украинского и российского зерна, а также удобрений РФ продолжаются "на высших уровнях", сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по зерновой проблеме будет создана зона безопасности за пределами вод Украины."Генсек общался с рядом представителей", - добавил он.В понедельник президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе обеспечение безопасности судоходства в Черном море и экспорт зерна на мировые рынки.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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РИА Новости
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оон, ситуация в днр и лнр, украина, россия, турция, владимир путин, хулуси акар, мевлют чавушоглу
В ООН заявили о дискуссиях на высшем уровне по проблеме экспорта зерна
В ООН заявили о дискуссиях на высшем уровне по проблеме экспорта зерна России и Украины
ООН, 11 июл – РИА Новости. Дискуссии по обеспечению доступа на мировые рынки для украинского и российского зерна, а также удобрений РФ продолжаются "на высших уровнях", сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Министр обороны Турции Хулуси Акар
ранее сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией
, Украиной
и ООН
. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
заявил, что в случае договоренности Москвы
и Киева
по зерновой проблеме будет создана зона безопасности за пределами вод Украины.
"Дискуссии продолжаются на высочайших уровнях - некоторые из них между генсеком ООН, некоторые - между ключевыми лидерами", - сказал Хак, не разъяснив при этом, кто именно разговаривал на высшем уровне.
"Генсек общался с рядом представителей", - добавил он.
В понедельник президент России Владимир Путин
и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе обеспечение безопасности судоходства в Черном море
и экспорт зерна на мировые рынки.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.