https://ria.ru/20220711/zelenskiy-1801788827.html

Зеленский назвал обещанную Рютте помощь неприятным сюрпризом для России

Зеленский назвал обещанную Рютте помощь неприятным сюрпризом для России - РИА Новости, 11.07.2022

Зеленский назвал обещанную Рютте помощь неприятным сюрпризом для России

Владимир Зеленский в понедельник провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, где заявил, что Нидерланды активно вооружают Украину, при этом... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T18:41

2022-07-11T18:41

2022-07-11T20:35

в мире

россия

украина

нидерланды

марк рютте

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский в понедельник провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, где заявил, что Нидерланды активно вооружают Украину, при этом последнюю договоренность по поставкам и военной помощи предпочел не разглашать."Нидерланды входят в десятку стран-партнеров, которые помогают усилением вооружения нашей армии. Я не уверен, что могу рассказать абсолютно все, о чем мы договариваемся с парламентом Нидерландов. Не хотел бы подготавливать РФ к неприятным сюрпризам. Хотел бы оставить информацию для украинских военных", — заявил Зеленский во время вопросов журналистов на брифинге по итогам встречи.Он отметил, что с премьер-министром Нидерландов на этот раз также обсуждался вопрос поставки артиллерии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20220711/ukraina-1801782674.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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