https://ria.ru/20220711/zelenskiy-1801761225.html

В Крыму сравнили приказ Зеленского вернуть юг Украины с высадкой на Марсе

В Крыму сравнили приказ Зеленского вернуть юг Украины с высадкой на Марсе - РИА Новости, 11.07.2022

В Крыму сравнили приказ Зеленского вернуть юг Украины с высадкой на Марсе

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек назвал пиаром приказ Владимира Зеленского украинским военным отвоевать "юг Украины". РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T17:04

2022-07-11T17:04

2022-07-11T17:04

в мире

алексей резников

украина

марс

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек назвал пиаром приказ Владимира Зеленского украинским военным отвоевать "юг Украины"."С таким же успехом Зеленский мог дать команду высадиться на Марсе: вроде теоретически все возможно, а практически - неисполнимо. Но зато какой пиар. Все СМИ, захлебываясь от восторга, кричат о грядущем контрнаступлении, о мощи западного оружия - как минимум на пару месяцев президент Украины великий полководец. А там уже пойдет по старой схеме: то новые угрозы появятся, то "русские сами уйдут"... Если обобщить, то в сегодняшней Украине врать о разгроме российской армии - это необходимый политический тренд, а там уже у кого насколько фантазии хватит", - сказал РИА Новости Бальбек.Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью западным СМИ ранее заявил, что Зеленский приказал украинским войскам разработать план и отвоевать освобожденные российскими военными территории.

https://radiosputnik.ria.ru/20220711/prikaz-1801637799.html

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Варвара Скокшина

в мире, алексей резников, украина, марс, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский