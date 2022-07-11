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В Крыму сравнили приказ Зеленского вернуть юг Украины с высадкой на Марсе - РИА Новости, 11.07.2022
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В Крыму сравнили приказ Зеленского вернуть юг Украины с высадкой на Марсе
В Крыму сравнили приказ Зеленского вернуть юг Украины с высадкой на Марсе - РИА Новости, 11.07.2022
В Крыму сравнили приказ Зеленского вернуть юг Украины с высадкой на Марсе
Крымский политический эксперт Руслан Бальбек назвал пиаром приказ Владимира Зеленского украинским военным отвоевать "юг Украины". РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T17:04
2022-07-11T17:04
в мире
алексей резников
украина
марс
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек назвал пиаром приказ Владимира Зеленского украинским военным отвоевать "юг Украины"."С таким же успехом Зеленский мог дать команду высадиться на Марсе: вроде теоретически все возможно, а практически - неисполнимо. Но зато какой пиар. Все СМИ, захлебываясь от восторга, кричат о грядущем контрнаступлении, о мощи западного оружия - как минимум на пару месяцев президент Украины великий полководец. А там уже пойдет по старой схеме: то новые угрозы появятся, то "русские сами уйдут"... Если обобщить, то в сегодняшней Украине врать о разгроме российской армии - это необходимый политический тренд, а там уже у кого насколько фантазии хватит", - сказал РИА Новости Бальбек.Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью западным СМИ ранее заявил, что Зеленский приказал украинским войскам разработать план и отвоевать освобожденные российскими военными территории.
https://radiosputnik.ria.ru/20220711/prikaz-1801637799.html
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в мире, алексей резников, украина, марс, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский
17:04 11.07.2022
 
В Крыму сравнили приказ Зеленского вернуть юг Украины с высадкой на Марсе

Крымский эксперт Бальбек сравнил приказ Зеленского вернуть юг Украины с высадкой на Марсе

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек назвал пиаром приказ Владимира Зеленского украинским военным отвоевать "юг Украины".
"С таким же успехом Зеленский мог дать команду высадиться на Марсе: вроде теоретически все возможно, а практически - неисполнимо. Но зато какой пиар. Все СМИ, захлебываясь от восторга, кричат о грядущем контрнаступлении, о мощи западного оружия - как минимум на пару месяцев президент Украины великий полководец. А там уже пойдет по старой схеме: то новые угрозы появятся, то "русские сами уйдут"... Если обобщить, то в сегодняшней Украине врать о разгроме российской армии - это необходимый политический тренд, а там уже у кого насколько фантазии хватит", - сказал РИА Новости Бальбек.
Кинорежиссер Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
10:38Сказано в эфире
"Бросают в пекло". Кеосаян о приказе Зеленского "отвоевать юг Украины"
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью западным СМИ ранее заявил, что Зеленский приказал украинским войскам разработать план и отвоевать освобожденные российскими военными территории.
 
В миреАлексей РезниковУкраинаМарсСитуация в ДНР и ЛНРВладимир Зеленский
 
 
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