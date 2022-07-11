https://ria.ru/20220711/zelenskiy-1801658730.html
Кадыров опубликовал новую пародию на Зеленского
Кадыров опубликовал новую пародию на Зеленского - РИА Новости, 11.07.2022
Кадыров опубликовал новую пародию на Зеленского
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новый пародийный ролик, в котором Владимир Зеленский выступает мишенью бойца батальона "Ахмат". Ранее Кадыров опубликовал РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:51
2022-07-11T11:51
2022-07-11T12:52
специальная военная операция на украине
общество
ситуация в днр и лнр
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чеченская республика (чечня)
украина
рамзан кадыров
владимир зеленский
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ГРОЗНЫЙ, 11 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новый пародийный ролик, в котором Владимир Зеленский выступает мишенью бойца батальона "Ахмат". Ранее Кадыров опубликовал два пародийных ролика, в которых Зеленский подписывает капитуляцию и просит взять его часовым в батальон "Ахмат", но ему отказывают."Часть третья о том, как Зеленского все-таки пожалели и взяли в батальон "Ахмат". Правда, на особых условиях, зато до конца жизни", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.В опубликованном ролике комик, исполняющий роль Зеленского, стоит с пакетом на голове. Когда ему снимают пакет и надевают шлем, он радуется, что его приняли в ряды "Ахмата", но узнает, что в качестве мишени. Ролик заканчивается надписью "Продолжение следует..." и закадровым смехом Кадырова.
https://ria.ru/20220705/zelenskiy-1800495384.html
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Кадыров опубликовал новую серию пародии на Зеленского
Часть третья о том, как Зеленского все-таки пожалели и взяли в батальон "Ахмат". Правда, на особых условиях, зато до конца жизни. Все ролики Зеленского на @comicadzeofhumor. Отдельная благодарность Вовану и Лексусу @Russiacalling.
2022-07-11T11:51
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PT1M37S
РИА Новости
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общество, ситуация в днр и лнр, россия, чеченская республика (чечня), украина, рамзан кадыров, владимир зеленский
11:51 11.07.2022 (обновлено: 12:52 11.07.2022)
Кадыров опубликовал новую пародию на Зеленского
Кадыров опубликовал пародийный ролик, в котором Зеленский работает мишенью для "Ахмата"