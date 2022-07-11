https://ria.ru/20220711/zelenskiy-1801658730.html

Кадыров опубликовал новую пародию на Зеленского

Кадыров опубликовал новую пародию на Зеленского - РИА Новости, 11.07.2022

Кадыров опубликовал новую пародию на Зеленского

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новый пародийный ролик, в котором Владимир Зеленский выступает мишенью бойца батальона "Ахмат". Ранее Кадыров опубликовал РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T11:51

2022-07-11T11:51

2022-07-11T12:52

специальная военная операция на украине

общество

ситуация в днр и лнр

россия

чеченская республика (чечня)

украина

рамзан кадыров

владимир зеленский

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ГРОЗНЫЙ, 11 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новый пародийный ролик, в котором Владимир Зеленский выступает мишенью бойца батальона "Ахмат". Ранее Кадыров опубликовал два пародийных ролика, в которых Зеленский подписывает капитуляцию и просит взять его часовым в батальон "Ахмат", но ему отказывают."Часть третья о том, как Зеленского все-таки пожалели и взяли в батальон "Ахмат". Правда, на особых условиях, зато до конца жизни", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.В опубликованном ролике комик, исполняющий роль Зеленского, стоит с пакетом на голове. Когда ему снимают пакет и надевают шлем, он радуется, что его приняли в ряды "Ахмата", но узнает, что в качестве мишени. Ролик заканчивается надписью "Продолжение следует..." и закадровым смехом Кадырова.

https://ria.ru/20220705/zelenskiy-1800495384.html

россия

украина

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Кадыров опубликовал новую серию пародии на Зеленского Часть третья о том, как Зеленского все-таки пожалели и взяли в батальон "Ахмат". Правда, на особых условиях, зато до конца жизни. Все ролики Зеленского на @comicadzeofhumor. Отдельная благодарность Вовану и Лексусу @Russiacalling. 2022-07-11T11:51 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, ситуация в днр и лнр, россия, чеченская республика (чечня), украина, рамзан кадыров, владимир зеленский