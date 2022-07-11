Рейтинг@Mail.ru
Кадыров опубликовал новую пародию на Зеленского - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/zelenskiy-1801658730.html
Кадыров опубликовал новую пародию на Зеленского
Кадыров опубликовал новую пародию на Зеленского - РИА Новости, 11.07.2022
Кадыров опубликовал новую пародию на Зеленского
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новый пародийный ролик, в котором Владимир Зеленский выступает мишенью бойца батальона "Ахмат". Ранее Кадыров опубликовал РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:51
2022-07-11T12:52
специальная военная операция на украине
общество
ситуация в днр и лнр
россия
чеченская республика (чечня)
украина
рамзан кадыров
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801664601_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6a7bf0cdd728a7c4c84e6f486b8ccfbe.jpg
ГРОЗНЫЙ, 11 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новый пародийный ролик, в котором Владимир Зеленский выступает мишенью бойца батальона "Ахмат". Ранее Кадыров опубликовал два пародийных ролика, в которых Зеленский подписывает капитуляцию и просит взять его часовым в батальон "Ахмат", но ему отказывают."Часть третья о том, как Зеленского все-таки пожалели и взяли в батальон "Ахмат". Правда, на особых условиях, зато до конца жизни", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.В опубликованном ролике комик, исполняющий роль Зеленского, стоит с пакетом на голове. Когда ему снимают пакет и надевают шлем, он радуется, что его приняли в ряды "Ахмата", но узнает, что в качестве мишени. Ролик заканчивается надписью "Продолжение следует..." и закадровым смехом Кадырова.
https://ria.ru/20220705/zelenskiy-1800495384.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадыров опубликовал новую серию пародии на Зеленского
Часть третья о том, как Зеленского все-таки пожалели и взяли в батальон "Ахмат". Правда, на особых условиях, зато до конца жизни. Все ролики Зеленского на @comicadzeofhumor. Отдельная благодарность Вовану и Лексусу @Russiacalling.
2022-07-11T11:51
true
PT1M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801664601_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_746c6632f10ee7edf67036549cdd542c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ситуация в днр и лнр, россия, чеченская республика (чечня), украина, рамзан кадыров, владимир зеленский
11:51 11.07.2022 (обновлено: 12:52 11.07.2022)
 
Кадыров опубликовал новую пародию на Зеленского

Кадыров опубликовал пародийный ролик, в котором Зеленский работает мишенью для "Ахмата"

Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 11 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новый пародийный ролик, в котором Владимир Зеленский выступает мишенью бойца батальона "Ахмат". Ранее Кадыров опубликовал два пародийных ролика, в которых Зеленский подписывает капитуляцию и просит взять его часовым в батальон "Ахмат", но ему отказывают.
"Часть третья о том, как Зеленского все-таки пожалели и взяли в батальон "Ахмат". Правда, на особых условиях, зато до конца жизни", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
В опубликованном ролике комик, исполняющий роль Зеленского, стоит с пакетом на голове. Когда ему снимают пакет и надевают шлем, он радуется, что его приняли в ряды "Ахмата", но узнает, что в качестве мишени. Ролик заканчивается надписью "Продолжение следует..." и закадровым смехом Кадырова.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 18:29Специальная военная операция на Украине
Кадыров посоветовал Зеленскому бежать
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСитуация в ДНР и ЛНРРоссияЧеченская республика (Чечня)УкраинаРамзан КадыровВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала