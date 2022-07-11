https://ria.ru/20220711/zapret-1801823075.html

Российский дипломат допустил запрет литовских транспортных компаний

Российский дипломат допустил запрет литовских транспортных компаний - РИА Новости, 11.07.2022

Российский дипломат допустил запрет литовских транспортных компаний

Москва может ограничить работу литовских перевозчиков в ответ на прекращение Вильнюсом транзита российских грузов в Калининград, считает временный поверенный в... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T20:56

2022-07-11T20:56

2022-07-11T22:35

литва

калининград

еврокомиссия

санкции в отношении россии

мария захарова

маркус эдерер

гитанас науседа

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Москва может ограничить работу литовских перевозчиков в ответ на прекращение Вильнюсом транзита российских грузов в Калининград, считает временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок. Власти Литвы утверждают, что исполняют санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут.По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, ожидается дипломатическое решение проблемы.Источник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что ЕК находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать дополнительные инструкции.

https://ria.ru/20220711/tranzit-1801736464.html

литва

калининград

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литва, калининград, еврокомиссия, санкции в отношении россии, мария захарова, маркус эдерер, гитанас науседа