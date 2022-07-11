20:56 11.07.2022 (обновлено: 22:35 11.07.2022)
Российский дипломат допустил запрет литовских транспортных компаний
Дипломат Рябоконь допустил введение запрета на работу литовских автотранспортных компаний
Большегрузные автомобили. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Москва может ограничить работу литовских перевозчиков в ответ на прекращение Вильнюсом транзита российских грузов в Калининград, считает временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.
"Одно из наиболее чувствительных для Литвы, если мы говорим про экономические меры, это ограничение работы их автотранспортных компаний, которые занимаются грузоперевозками и перевозят наши грузы, в том числе из России в Калининградскую область и в обратном направлении. <...> Это очень большая часть их валового продукта, они приносят в бюджет в виде налогов, отчислений", — сказал дипломат в эфире "Соловьев. Live".
Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно 50 процентов от всего объема перевозок. Власти Литвы утверждают, что исполняют санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут.
По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, ожидается дипломатическое решение проблемы.
Источник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что ЕК находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и в развитие ситуации будет давать дополнительные инструкции.