https://ria.ru/20220711/zaporozhe-1801625703.html
В Запорожье расследуют покушение на чиновника в Мелитопольском районе
В Запорожье расследуют покушение на чиновника в Мелитопольском районе - РИА Новости, 11.07.2022
В Запорожье расследуют покушение на чиновника в Мелитопольском районе
Личность человека, совершившего покушение на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, установлена, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:01
2022-07-11T10:01
2022-07-11T10:19
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Личность человека, совершившего покушение на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, установлена, сообщил РИА Новости представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Совершавший попытку покушения на Андрея Сигуту установлен", - сообщил Рогов.На месте преступления продолжаются оперативно-следственные действия, подробности произошедшего станут известны позднее, так как огласка может помешать работе, отметил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220711/siguta-1801617412.html
https://ria.ru/20220706/pokushenie-1800672993.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, запорожская область, украина, херсонская область
10:01 11.07.2022 (обновлено: 10:19 11.07.2022)
В Запорожье расследуют покушение на чиновника в Мелитопольском районе
В Запорожье установили, кто покушался на главу администрации Мелитопольского района