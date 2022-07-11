https://ria.ru/20220711/zaporozhe-1801625703.html

В Запорожье расследуют покушение на чиновника в Мелитопольском районе

В Запорожье расследуют покушение на чиновника в Мелитопольском районе - РИА Новости, 11.07.2022

В Запорожье расследуют покушение на чиновника в Мелитопольском районе

Личность человека, совершившего покушение на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, установлена, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T10:01

2022-07-11T10:01

2022-07-11T10:19

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

украина

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1794986631_0:96:1128:731_1920x0_80_0_0_1a635dd5b0186607b45e28959686055b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Личность человека, совершившего покушение на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, установлена, сообщил РИА Новости представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Совершавший попытку покушения на Андрея Сигуту установлен", - сообщил Рогов.На месте преступления продолжаются оперативно-следственные действия, подробности произошедшего станут известны позднее, так как огласка может помешать работе, отметил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220711/siguta-1801617412.html

https://ria.ru/20220706/pokushenie-1800672993.html

запорожская область

украина

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, украина, херсонская область