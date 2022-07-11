https://ria.ru/20220711/zakonoproekt-1801819023.html

Граждане Польши смогут легально жить и работать на Украине

Граждане Польши смогут легально жить и работать на Украине - РИА Новости, 11.07.2022

Граждане Польши смогут легально жить и работать на Украине

Граждане Польши по предлагаемому Владимиром Зеленским законопроекту смогут жить, работать и получать соцвыплаты на Украине наравне с украинцами, сообщила... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T20:43

2022-07-11T20:43

2022-07-11T20:43

украина

польша

верховная рада украины

анджей дуда

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Граждане Польши по предлагаемому Владимиром Зеленским законопроекту смогут жить, работать и получать соцвыплаты на Украине наравне с украинцами, сообщила депутат украинского парламента Ольга Совгиря.Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особом статусе поляков на Украине.По ее словам, также поляки смогут рассчитывать на соцзащиту, включая право на обеспечение в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности, кормильца, безработицы, смогут вести хозяйственную деятельность на тех же условиях, что и украинцы."Те граждане Польши, которые имеют квалификацию врача, сестры медицинской (брата медицинского), акушерки (акушера) на территории государств - членов Европейского Союза, смогут осуществлять профессиональную деятельность на территории Украины в течение 18 месяцев. Такая профессиональная медицинская деятельность сможет осуществляться гражданами Республики Польша исключительно в учреждениях здравоохранения Украины", - добавила Совгиря.

https://ria.ru/20220711/sdacha-1801756025.html

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украина, польша, верховная рада украины, анджей дуда, в мире, владимир зеленский