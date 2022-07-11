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Граждане Польши смогут легально жить и работать на Украине - РИА Новости, 11.07.2022
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Граждане Польши смогут легально жить и работать на Украине
Граждане Польши смогут легально жить и работать на Украине - РИА Новости, 11.07.2022
Граждане Польши смогут легально жить и работать на Украине
Граждане Польши по предлагаемому Владимиром Зеленским законопроекту смогут жить, работать и получать соцвыплаты на Украине наравне с украинцами, сообщила... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T20:43
2022-07-11T20:43
украина
польша
верховная рада украины
анджей дуда
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Граждане Польши по предлагаемому Владимиром Зеленским законопроекту смогут жить, работать и получать соцвыплаты на Украине наравне с украинцами, сообщила депутат украинского парламента Ольга Совгиря.Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особом статусе поляков на Украине.По ее словам, также поляки смогут рассчитывать на соцзащиту, включая право на обеспечение в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности, кормильца, безработицы, смогут вести хозяйственную деятельность на тех же условиях, что и украинцы."Те граждане Польши, которые имеют квалификацию врача, сестры медицинской (брата медицинского), акушерки (акушера) на территории государств - членов Европейского Союза, смогут осуществлять профессиональную деятельность на территории Украины в течение 18 месяцев. Такая профессиональная медицинская деятельность сможет осуществляться гражданами Республики Польша исключительно в учреждениях здравоохранения Украины", - добавила Совгиря.
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украина, польша, верховная рада украины, анджей дуда, в мире, владимир зеленский
20:43 11.07.2022
 
Граждане Польши смогут легально жить и работать на Украине

Граждане Польши по предлагаемому Зеленским проекту смогут получать соцвыплаты на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаги Украины и Польши
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Граждане Польши по предлагаемому Владимиром Зеленским законопроекту смогут жить, работать и получать соцвыплаты на Украине наравне с украинцами, сообщила депутат украинского парламента Ольга Совгиря.
Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особом статусе поляков на Украине.
"Законопроектом предлагается определить, что граждане Республики Польша во время их пребывания на территории Украины имеют право на трудоустройство без разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства, получение образования наравне с гражданами Украины, в том числе за счет средств государственного или местного бюджета, социальные выплаты согласно законодательству Украины", - написала Совгиря в Telegram-канале.
По ее словам, также поляки смогут рассчитывать на соцзащиту, включая право на обеспечение в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности, кормильца, безработицы, смогут вести хозяйственную деятельность на тех же условиях, что и украинцы.
"Те граждане Польши, которые имеют квалификацию врача, сестры медицинской (брата медицинского), акушерки (акушера) на территории государств - членов Европейского Союза, смогут осуществлять профессиональную деятельность на территории Украины в течение 18 месяцев. Такая профессиональная медицинская деятельность сможет осуществляться гражданами Республики Польша исключительно в учреждениях здравоохранения Украины", - добавила Совгиря.
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
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УкраинаПольшаВерховная Рада УкраиныАнджей ДудаВ миреВладимир Зеленский
 
 
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