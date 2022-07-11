https://ria.ru/20220711/yagodin-1801699371.html

Против вокалиста группы "Курара" возбудили дело о дискредитации армии

Против вокалиста группы "Курара" возбудили дело о дискредитации армии - РИА Новости, 11.07.2022

Против вокалиста группы "Курара" возбудили дело о дискредитации армии

Административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ возбуждено в отношении вокалиста музыкальной группы "Курара" Олега Ягодина, следует из картотеки... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T13:51

2022-07-11T13:51

2022-07-11T13:51

происшествия

россия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ возбуждено в отношении вокалиста музыкальной группы "Курара" Олега Ягодина, следует из картотеки Кировского районного суда Екатеринбурга.По данным суда, дело против Ягодина по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ поступило судье 1 июля, рассмотрение по существу назначено на 11 августа.По данным СМИ, причиной разбирательства стали высказывания музыканта на фестивале Ural Music Night, который прошел в Екатеринбурге в ночь с 24 на 25 июня.Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20220707/shtraf-1800932192.html

https://ria.ru/20220706/proisshestvie-1800599484.html

россия

екатеринбург

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, екатеринбург