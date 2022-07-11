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Против вокалиста группы "Курара" возбудили дело о дискредитации армии
Против вокалиста группы "Курара" возбудили дело о дискредитации армии - РИА Новости, 11.07.2022
Против вокалиста группы "Курара" возбудили дело о дискредитации армии
Административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ возбуждено в отношении вокалиста музыкальной группы "Курара" Олега Ягодина, следует из картотеки... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T13:51
2022-07-11T13:51
2022-07-11T13:51
происшествия
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екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ возбуждено в отношении вокалиста музыкальной группы "Курара" Олега Ягодина, следует из картотеки Кировского районного суда Екатеринбурга.По данным суда, дело против Ягодина по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ поступило судье 1 июля, рассмотрение по существу назначено на 11 августа.По данным СМИ, причиной разбирательства стали высказывания музыканта на фестивале Ural Music Night, который прошел в Екатеринбурге в ночь с 24 на 25 июня.Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220707/shtraf-1800932192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, екатеринбург
Против вокалиста группы "Курара" возбудили дело о дискредитации армии
Против вокалиста группы "Курара" Ягодина возбудили дело о дискредитации российской армии