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Против вокалиста группы "Курара" возбудили дело о дискредитации армии - РИА Новости, 11.07.2022
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Против вокалиста группы "Курара" возбудили дело о дискредитации армии
Против вокалиста группы "Курара" возбудили дело о дискредитации армии - РИА Новости, 11.07.2022
Против вокалиста группы "Курара" возбудили дело о дискредитации армии
Административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ возбуждено в отношении вокалиста музыкальной группы "Курара" Олега Ягодина, следует из картотеки... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T13:51
2022-07-11T13:51
происшествия
россия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ возбуждено в отношении вокалиста музыкальной группы "Курара" Олега Ягодина, следует из картотеки Кировского районного суда Екатеринбурга.По данным суда, дело против Ягодина по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ поступило судье 1 июля, рассмотрение по существу назначено на 11 августа.По данным СМИ, причиной разбирательства стали высказывания музыканта на фестивале Ural Music Night, который прошел в Екатеринбурге в ночь с 24 на 25 июня.Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220707/shtraf-1800932192.html
https://ria.ru/20220706/proisshestvie-1800599484.html
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происшествия, россия, екатеринбург
13:51 11.07.2022
 
Против вокалиста группы "Курара" возбудили дело о дискредитации армии

Против вокалиста группы "Курара" Ягодина возбудили дело о дискредитации российской армии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Ягодин
Олег Ягодин - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Олег Ягодин . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ возбуждено в отношении вокалиста музыкальной группы "Курара" Олега Ягодина, следует из картотеки Кировского районного суда Екатеринбурга.
По данным суда, дело против Ягодина по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ поступило судье 1 июля, рассмотрение по существу назначено на 11 августа.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 14:12
Суд оштрафовал главу Якиманки за дискредитацию армии
По данным СМИ, причиной разбирательства стали высказывания музыканта на фестивале Ural Music Night, который прошел в Екатеринбурге в ночь с 24 на 25 июня.
Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 10:11
Суд утвердил третий штраф Ройзману за дискредитацию вооруженных сил России
 
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