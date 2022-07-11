https://ria.ru/20220711/vygovor-1801600885.html

Глава Камчатки объявил выговор министру, заявившему о "ненужных туристах"

Глава Камчатки объявил выговор министру, заявившему о "ненужных туристах" - РИА Новости, 11.07.2022

Глава Камчатки объявил выговор министру, заявившему о "ненужных туристах"

Глава Камчатского края Владимир Солодов объявил министру природных ресурсов и экологии региона Алексею Кумарькову, который написал пост о ненужных региону... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T04:18

2022-07-11T04:18

2022-07-11T10:21

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июл - РИА Новости. Глава Камчатского края Владимир Солодов объявил министру природных ресурсов и экологии региона Алексею Кумарькову, который написал пост о ненужных региону бюджетных туристах, строгий выговор.Кумарьков разместил в соцсетях пост о том, что краю не нужны бюджетные туристы. Солодов поручил своей администрации провести служебную проверку в отношении министра в части соблюдения этики государственного служащего и принять по итогам строгие меры дисциплинарного характера. Сейчас в социальных сетях Кумарькова нет постов, посвященных туризму на Камчатке."По результатам служебной проверки, которая была проведена, принято решение об объявлении строгого выговора министру природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексею Анатольевичу Кумарькову. Хочу подчеркнуть – за некорректное обращение к гражданам в социальных сетях публичной коммуникации", - сказал Солодов в рамках в рамках оперативного совещания правительства региона, которое транслируется в прямом эфире на YouTube.Губернатор добавил, что любое высказывание госслужащих должно быть корректным и уважительным к гражданам."И я хочу, чтобы это дисциплинарное взыскание воспринималось как последнее предупреждение", - добавил Солодов.

https://ria.ru/20220705/kamchatka-1800265964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, камчатский край, новости - туризм