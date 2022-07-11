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Глава Камчатки объявил выговор министру, заявившему о "ненужных туристах" - РИА Новости, 11.07.2022
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Туризм
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Глава Камчатки объявил выговор министру, заявившему о "ненужных туристах"
Глава Камчатки объявил выговор министру, заявившему о "ненужных туристах" - РИА Новости, 11.07.2022
Глава Камчатки объявил выговор министру, заявившему о "ненужных туристах"
Глава Камчатского края Владимир Солодов объявил министру природных ресурсов и экологии региона Алексею Кумарькову, который написал пост о ненужных региону... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T04:18
2022-07-11T10:21
туризм
общество
камчатский край
новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июл - РИА Новости. Глава Камчатского края Владимир Солодов объявил министру природных ресурсов и экологии региона Алексею Кумарькову, который написал пост о ненужных региону бюджетных туристах, строгий выговор.Кумарьков разместил в соцсетях пост о том, что краю не нужны бюджетные туристы. Солодов поручил своей администрации провести служебную проверку в отношении министра в части соблюдения этики государственного служащего и принять по итогам строгие меры дисциплинарного характера. Сейчас в социальных сетях Кумарькова нет постов, посвященных туризму на Камчатке."По результатам служебной проверки, которая была проведена, принято решение об объявлении строгого выговора министру природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексею Анатольевичу Кумарькову. Хочу подчеркнуть – за некорректное обращение к гражданам в социальных сетях публичной коммуникации", - сказал Солодов в рамках в рамках оперативного совещания правительства региона, которое транслируется в прямом эфире на YouTube.Губернатор добавил, что любое высказывание госслужащих должно быть корректным и уважительным к гражданам."И я хочу, чтобы это дисциплинарное взыскание воспринималось как последнее предупреждение", - добавил Солодов.
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общество, камчатский край, новости - туризм
04:18 11.07.2022 (обновлено: 10:21 11.07.2022)
 
Глава Камчатки объявил выговор министру, заявившему о "ненужных туристах"

Глава Камчатки Солодов объявил строгий выговор министру, заявившему о "ненужных туристах"

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВид на Голубые озера на Камчатке
Вид на Голубые озера на Камчатке - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июл - РИА Новости. Глава Камчатского края Владимир Солодов объявил министру природных ресурсов и экологии региона Алексею Кумарькову, который написал пост о ненужных региону бюджетных туристах, строгий выговор.
Кумарьков разместил в соцсетях пост о том, что краю не нужны бюджетные туристы. Солодов поручил своей администрации провести служебную проверку в отношении министра в части соблюдения этики государственного служащего и принять по итогам строгие меры дисциплинарного характера. Сейчас в социальных сетях Кумарькова нет постов, посвященных туризму на Камчатке.
"По результатам служебной проверки, которая была проведена, принято решение об объявлении строгого выговора министру природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексею Анатольевичу Кумарькову. Хочу подчеркнуть – за некорректное обращение к гражданам в социальных сетях публичной коммуникации", - сказал Солодов в рамках в рамках оперативного совещания правительства региона, которое транслируется в прямом эфире на YouTube.
Губернатор добавил, что любое высказывание госслужащих должно быть корректным и уважительным к гражданам.
"И я хочу, чтобы это дисциплинарное взыскание воспринималось как последнее предупреждение", - добавил Солодов.
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