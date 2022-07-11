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DM: ВСУ теряют 20 тысяч военных в месяц, поэтому призывают всех подряд - РИА Новости, 11.07.2022
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DM: ВСУ теряют 20 тысяч военных в месяц, поэтому призывают всех подряд
DM: ВСУ теряют 20 тысяч военных в месяц, поэтому призывают всех подряд - РИА Новости, 11.07.2022
DM: ВСУ теряют 20 тысяч военных в месяц, поэтому призывают всех подряд
Вооруженные силы Украины теряют до 20 тысяч военных в месяц, поэтому представители военкоматов буквально бегают за каждым человеком, чтобы вручить ему повестку. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T21:48
2022-07-11T22:00
в мире
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины теряют до 20 тысяч военных в месяц, поэтому представители военкоматов буквально бегают за каждым человеком, чтобы вручить ему повестку. Об этом пишет британская газета Daily Mail.Как отмечается в статье, украинцы озабочены методами, которые Киев использует для мобилизации военнообязанных. Так, женщина пожаловалась, что чиновники догнали 18-летнего велосипедиста, чтобы уведомить его о необходимости прибыть в пункт призыва. Во Львове мужчинам вручали повестки прямо у входа в церковь, что вызвало недовольство священников, а в Одессе полицейские искали потенциальных солдат на пляже. Глава Львовской администрации Максим Козицкий, в свою очередь, раскритиковал раздачу призывных листов на крыльце у храма. По его словам, рекрутов нужно искать в торговых центрах, местах отдыха и блокпостах.Один из опрошенных жителей Западной Украины признался, что больше не выходит из дома, чтобы не попасть в ряды ВСУ.Обозреватели британского издания напомнили о недавнем решении главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, который ввел жесткие ограничения на передвижение военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. Хотя президент страны Владимир Зеленский позднее отменил этот приказ, он отражает количество потерь в ВСУ, полагают журналисты.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал украинских силовиков.
https://ria.ru/20220711/defitsit-1801749377.html
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в мире, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, киев, львов, одесса
21:48 11.07.2022 (обновлено: 22:00 11.07.2022)
 
DM: ВСУ теряют 20 тысяч военных в месяц, поэтому призывают всех подряд

DM: ВСУ теряют 20 тысяч военных в месяц, поэтому используют изощренные методы призыва

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие возле Харькова
Украинские военнослужащие возле Харькова - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие возле Харькова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины теряют до 20 тысяч военных в месяц, поэтому представители военкоматов буквально бегают за каждым человеком, чтобы вручить ему повестку. Об этом пишет британская газета Daily Mail.
Как отмечается в статье, украинцы озабочены методами, которые Киев использует для мобилизации военнообязанных. Так, женщина пожаловалась, что чиновники догнали 18-летнего велосипедиста, чтобы уведомить его о необходимости прибыть в пункт призыва. Во Львове мужчинам вручали повестки прямо у входа в церковь, что вызвало недовольство священников, а в Одессе полицейские искали потенциальных солдат на пляже. Глава Львовской администрации Максим Козицкий, в свою очередь, раскритиковал раздачу призывных листов на крыльце у храма. По его словам, рекрутов нужно искать в торговых центрах, местах отдыха и блокпостах.
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Обозреватели британского издания напомнили о недавнем решении главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, который ввел жесткие ограничения на передвижение военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. Хотя президент страны Владимир Зеленский позднее отменил этот приказ, он отражает количество потерь в ВСУ, полагают журналисты.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал украинских силовиков.
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В миреВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраинаКиевЛьвовОдесса
 
 
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