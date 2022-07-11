https://ria.ru/20220711/vsu-1801829158.html

DM: ВСУ теряют 20 тысяч военных в месяц, поэтому призывают всех подряд

DM: ВСУ теряют 20 тысяч военных в месяц, поэтому призывают всех подряд - РИА Новости, 11.07.2022

DM: ВСУ теряют 20 тысяч военных в месяц, поэтому призывают всех подряд

Вооруженные силы Украины теряют до 20 тысяч военных в месяц, поэтому представители военкоматов буквально бегают за каждым человеком, чтобы вручить ему повестку. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T21:48

2022-07-11T21:48

2022-07-11T22:00

в мире

валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины теряют до 20 тысяч военных в месяц, поэтому представители военкоматов буквально бегают за каждым человеком, чтобы вручить ему повестку. Об этом пишет британская газета Daily Mail.Как отмечается в статье, украинцы озабочены методами, которые Киев использует для мобилизации военнообязанных. Так, женщина пожаловалась, что чиновники догнали 18-летнего велосипедиста, чтобы уведомить его о необходимости прибыть в пункт призыва. Во Львове мужчинам вручали повестки прямо у входа в церковь, что вызвало недовольство священников, а в Одессе полицейские искали потенциальных солдат на пляже. Глава Львовской администрации Максим Козицкий, в свою очередь, раскритиковал раздачу призывных листов на крыльце у храма. По его словам, рекрутов нужно искать в торговых центрах, местах отдыха и блокпостах.Один из опрошенных жителей Западной Украины признался, что больше не выходит из дома, чтобы не попасть в ряды ВСУ.Обозреватели британского издания напомнили о недавнем решении главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, который ввел жесткие ограничения на передвижение военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. Хотя президент страны Владимир Зеленский позднее отменил этот приказ, он отражает количество потерь в ВСУ, полагают журналисты.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал украинских силовиков.

https://ria.ru/20220711/defitsit-1801749377.html

https://ria.ru/20220703/ukraina-1799930898.html

украина

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львов

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, киев, львов, одесса