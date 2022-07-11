https://ria.ru/20220711/vstrecha-1801792799.html
Источник раскрыл детали подготовки встречи между Россией и Турцией
Источник раскрыл детали подготовки встречи между Россией и Турцией - РИА Новости, 11.07.2022
Источник раскрыл детали подготовки встречи между Россией и Турцией
Встреча между РФ и Турцией на высшем уровне планируется в Турции, точная дата пока не определена, процесс идет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T18:51
2022-07-11T18:51
2022-07-11T18:54
россия
в мире
турция
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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Встреча между РФ и Турцией на высшем уровне планируется в Турции, точная дата пока не определена, процесс идет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Россия и Турция в ближайшее время проведут встречу на высшем уровне, сообщила ранее пресс-служба Кремля."Эта встреча планируется уже долгое время, очередь проведения этой встречи за Турцией. Встреча готовится, процесс между соответствующими ведомствами двух стран идет, дата в таких случаях определяется по дипломатическим каналам, пока я её (дату) не готов назвать", - сообщил собеседник агентства.Отвечая на вопрос, возможно ли проведение встречи в течение июля, источник посоветовал дождаться официальной информации турецкой стороны.
https://ria.ru/20220711/putin-1801756212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, турция
18:51 11.07.2022 (обновлено: 18:54 11.07.2022)
Источник раскрыл детали подготовки встречи между Россией и Турцией
Встреча на высшем уровне между Москвой и Анкарой планируется в Турции, точной даты нет
АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Встреча между РФ и Турцией на высшем уровне планируется в Турции, точная дата пока не определена, процесс идет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Россия
и Турция
в ближайшее время проведут встречу на высшем уровне, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
"Эта встреча планируется уже долгое время, очередь проведения этой встречи за Турцией. Встреча готовится, процесс между соответствующими ведомствами двух стран идет, дата в таких случаях определяется по дипломатическим каналам, пока я её (дату) не готов назвать", - сообщил собеседник агентства.
Отвечая на вопрос, возможно ли проведение встречи в течение июля, источник посоветовал дождаться официальной информации турецкой стороны.