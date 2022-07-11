https://ria.ru/20220711/vstrecha-1801792799.html

Источник раскрыл детали подготовки встречи между Россией и Турцией

Источник раскрыл детали подготовки встречи между Россией и Турцией - РИА Новости, 11.07.2022

Источник раскрыл детали подготовки встречи между Россией и Турцией

Встреча между РФ и Турцией на высшем уровне планируется в Турции, точная дата пока не определена, процесс идет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T18:51

2022-07-11T18:51

2022-07-11T18:54

россия

в мире

турция

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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Встреча между РФ и Турцией на высшем уровне планируется в Турции, точная дата пока не определена, процесс идет, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.Россия и Турция в ближайшее время проведут встречу на высшем уровне, сообщила ранее пресс-служба Кремля."Эта встреча планируется уже долгое время, очередь проведения этой встречи за Турцией. Встреча готовится, процесс между соответствующими ведомствами двух стран идет, дата в таких случаях определяется по дипломатическим каналам, пока я её (дату) не готов назвать", - сообщил собеседник агентства.Отвечая на вопрос, возможно ли проведение встречи в течение июля, источник посоветовал дождаться официальной информации турецкой стороны.

https://ria.ru/20220711/putin-1801756212.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, турция