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Матвиенко призвала воспитывать детей на примерах героизма российских воинов - РИА Новости, 11.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/vospitanie-1801732951.html
Матвиенко призвала воспитывать детей на примерах героизма российских воинов
Матвиенко призвала воспитывать детей на примерах героизма российских воинов - РИА Новости, 11.07.2022
Матвиенко призвала воспитывать детей на примерах героизма российских воинов
Детей надо воспитывать на примере героизма и мужества российских воинов, в том числе участвующих в спецоперации России на Украине, заявила спикер Совфеда РФ... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T15:34
2022-07-11T16:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
ситуация в днр и лнр
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МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Детей надо воспитывать на примере героизма и мужества российских воинов, в том числе участвующих в спецоперации России на Украине, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.Спикер возложила цветы к мемориальной доске Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, которая размещена на здании махачкалинской школы №42. Это учебное заведение в свое время окончил будущий Герой России, теперь школа носит его имя. Нурмагомед Гаджимагомедов погиб при выполнении своего воинского долга в ходе спецоперации РФ на Украине."Это реальный, живой пример героизма и подвига", - сказала парламентарий. По ее словам, мы все говорим - надо детей воспитывать на примерах, "не на телевизионных картинках, а на примерах таких героев, которые отдали свою жизнь за свою землю, за Россию".Она подчеркнула, что воины Дагестана, которые сейчас принимают участие в спецоперации на Украине, проявляют мужество, героизм, это настоящие патриоты своей родной земли и России. "И воюют профессионально, очень добросовестно выполняют свой долг. Дагестанская земля может гордиться своими сыновьями", - сказала Матвиенко.Спикер Совфеда в рамках рабочей поездки ознакомилась с ходом работ в рамках второго этапа реконструкции международного терминала аэропорта "Уйташ". Глава СФ побывала в городе Каспийске, где посетила здание нового детского сада на 250 мест, а также здание общеобразовательной школы на 500 мест. Также она осмотрела ряд детских учреждений, строящихся в рамках нацпроекта "Образование".
https://ria.ru/20220627/geroy-1798448056.html
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общество, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, ситуация в днр и лнр
15:34 11.07.2022 (обновлено: 16:00 11.07.2022)
 
Матвиенко призвала воспитывать детей на примерах героизма российских воинов

Матвиенко призвала воспитывать детей на примерах героизма и мужества российских воинов

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Детей надо воспитывать на примере героизма и мужества российских воинов, в том числе участвующих в спецоперации России на Украине, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
Спикер возложила цветы к мемориальной доске Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, которая размещена на здании махачкалинской школы №42. Это учебное заведение в свое время окончил будущий Герой России, теперь школа носит его имя. Нурмагомед Гаджимагомедов погиб при выполнении своего воинского долга в ходе спецоперации РФ на Украине.
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"Это реальный, живой пример героизма и подвига", - сказала парламентарий. По ее словам, мы все говорим - надо детей воспитывать на примерах, "не на телевизионных картинках, а на примерах таких героев, которые отдали свою жизнь за свою землю, за Россию".
Она подчеркнула, что воины Дагестана, которые сейчас принимают участие в спецоперации на Украине, проявляют мужество, героизм, это настоящие патриоты своей родной земли и России. "И воюют профессионально, очень добросовестно выполняют свой долг. Дагестанская земля может гордиться своими сыновьями", - сказала Матвиенко.
Спикер Совфеда в рамках рабочей поездки ознакомилась с ходом работ в рамках второго этапа реконструкции международного терминала аэропорта "Уйташ". Глава СФ побывала в городе Каспийске, где посетила здание нового детского сада на 250 мест, а также здание общеобразовательной школы на 500 мест. Также она осмотрела ряд детских учреждений, строящихся в рамках нацпроекта "Образование".
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