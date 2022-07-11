https://ria.ru/20220711/vospitanie-1801732951.html

Матвиенко призвала воспитывать детей на примерах героизма российских воинов

Матвиенко призвала воспитывать детей на примерах героизма российских воинов - РИА Новости, 11.07.2022

Матвиенко призвала воспитывать детей на примерах героизма российских воинов

Детей надо воспитывать на примере героизма и мужества российских воинов, в том числе участвующих в спецоперации России на Украине, заявила спикер Совфеда РФ... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T15:34

2022-07-11T15:34

2022-07-11T16:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

ситуация в днр и лнр

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МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Детей надо воспитывать на примере героизма и мужества российских воинов, в том числе участвующих в спецоперации России на Украине, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.Спикер возложила цветы к мемориальной доске Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, которая размещена на здании махачкалинской школы №42. Это учебное заведение в свое время окончил будущий Герой России, теперь школа носит его имя. Нурмагомед Гаджимагомедов погиб при выполнении своего воинского долга в ходе спецоперации РФ на Украине."Это реальный, живой пример героизма и подвига", - сказала парламентарий. По ее словам, мы все говорим - надо детей воспитывать на примерах, "не на телевизионных картинках, а на примерах таких героев, которые отдали свою жизнь за свою землю, за Россию".Она подчеркнула, что воины Дагестана, которые сейчас принимают участие в спецоперации на Украине, проявляют мужество, героизм, это настоящие патриоты своей родной земли и России. "И воюют профессионально, очень добросовестно выполняют свой долг. Дагестанская земля может гордиться своими сыновьями", - сказала Матвиенко.Спикер Совфеда в рамках рабочей поездки ознакомилась с ходом работ в рамках второго этапа реконструкции международного терминала аэропорта "Уйташ". Глава СФ побывала в городе Каспийске, где посетила здание нового детского сада на 250 мест, а также здание общеобразовательной школы на 500 мест. Также она осмотрела ряд детских учреждений, строящихся в рамках нацпроекта "Образование".

https://ria.ru/20220627/geroy-1798448056.html

https://ria.ru/20220511/donetsk-1787870805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, ситуация в днр и лнр