https://ria.ru/20220711/voditel-1801833799.html
Водителя каршеринга, сбившего трех пешеходов в Люберцах, задержали
Водителя каршеринга, сбившего трех пешеходов в Люберцах, задержали - РИА Новости, 11.07.2022
Водителя каршеринга, сбившего трех пешеходов в Люберцах, задержали
Задержан водитель каршеринга, сбивший трех человек в Подмосковье, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T22:57
2022-07-11T22:57
2022-07-11T22:57
происшествия
авто
люберцы
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Задержан водитель каршеринга, сбивший трех человек в Подмосковье, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.Ранее в понедельник главк сообщал, что в подмосковных Люберцах водитель каршеринга выехал на встречную полосу и сбил трех человек, среди которых была 14-летняя девочка. Всех пострадавших госпитализировали.Как сообщалось позднее в Telegram-канале прокуратуры Московской области, двое пешеходов скончались, девочка - на амбулаторном лечении."Водитель автомобиля, совершивший наезд на трех пешеходов в городе Люберцы, в результате которого две женщины 1975 и 1976 годов рождения скончались, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - рассказала Петрова.
https://ria.ru/20220601/karshering-1792242314.html
люберцы
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Кадры с места ДТП в Люберцах, где водитель каршеринга сбил троих человек
Видео с места ДТП в Люберцах, в результате которого водитель каршеринга сбил троих человек
2022-07-11T22:57
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, люберцы, московская область (подмосковье)
Водителя каршеринга, сбившего трех пешеходов в Люберцах, задержали
Задержан водитель каршеринга, сбивший трех пешеходов на переходе в Люберцах