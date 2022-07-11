https://ria.ru/20220711/voditel-1801833799.html

Водителя каршеринга, сбившего трех пешеходов в Люберцах, задержали

Водителя каршеринга, сбившего трех пешеходов в Люберцах, задержали - РИА Новости, 11.07.2022

Водителя каршеринга, сбившего трех пешеходов в Люберцах, задержали

Задержан водитель каршеринга, сбивший трех человек в Подмосковье, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T22:57

2022-07-11T22:57

2022-07-11T22:57

происшествия

авто

люберцы

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Задержан водитель каршеринга, сбивший трех человек в Подмосковье, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.Ранее в понедельник главк сообщал, что в подмосковных Люберцах водитель каршеринга выехал на встречную полосу и сбил трех человек, среди которых была 14-летняя девочка. Всех пострадавших госпитализировали.Как сообщалось позднее в Telegram-канале прокуратуры Московской области, двое пешеходов скончались, девочка - на амбулаторном лечении."Водитель автомобиля, совершивший наезд на трех пешеходов в городе Люберцы, в результате которого две женщины 1975 и 1976 годов рождения скончались, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - рассказала Петрова.

https://ria.ru/20220601/karshering-1792242314.html

люберцы

московская область (подмосковье)

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Кадры с места ДТП в Люберцах, где водитель каршеринга сбил троих человек Видео с места ДТП в Люберцах, в результате которого водитель каршеринга сбил троих человек 2022-07-11T22:57 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, авто, люберцы, московская область (подмосковье)