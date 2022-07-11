https://ria.ru/20220711/veteran-1801776276.html

В Госдуму внесли проект о присвоении статуса ветерана военнослужащим ФСБ

В Госдуму внесли проект о присвоении статуса ветерана военнослужащим ФСБ - РИА Новости, 11.07.2022

В Госдуму внесли проект о присвоении статуса ветерана военнослужащим ФСБ

В Госдуму внесён законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T17:52

2022-07-11T17:52

2022-07-11T18:12

россия

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

госдума рф

в мире

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооружённой провокации на госгранице и территориях РФ, прилегающим к районам проведения спецоперации на Украине, соответствующий документ размещён в думской электронной базе."Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооружённой провокации на государственной границе и приграничной территории Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

https://ria.ru/20220708/spetsoperatsiya-1801229116.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Владимир Лаврентьев

россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)