Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о присвоении статуса ветерана военнослужащим ФСБ - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/veteran-1801776276.html
В Госдуму внесли проект о присвоении статуса ветерана военнослужащим ФСБ
В Госдуму внесли проект о присвоении статуса ветерана военнослужащим ФСБ - РИА Новости, 11.07.2022
В Госдуму внесли проект о присвоении статуса ветерана военнослужащим ФСБ
В Госдуму внесён законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T17:52
2022-07-11T18:12
россия
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
в мире
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооружённой провокации на госгранице и территориях РФ, прилегающим к районам проведения спецоперации на Украине, соответствующий документ размещён в думской электронной базе."Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооружённой провокации на государственной границе и приграничной территории Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.
https://ria.ru/20220708/spetsoperatsiya-1801229116.html
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
17:52 11.07.2022 (обновлено: 18:12 11.07.2022)
 
В Госдуму внесли проект о присвоении статуса ветерана военнослужащим ФСБ

В ГД внесли проект о статусе ветерана военнослужащим ФСБ, участвовавшим в спецоперации

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооружённой провокации на госгранице и территориях РФ, прилегающим к районам проведения спецоперации на Украине, соответствующий документ размещён в думской электронной базе.
"Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооружённой провокации на государственной границе и приграничной территории Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.
Сенаторы на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 14:58Специальная военная операция на Украине
Совфед одобрил закон о статусе ветерана гражданским участникам спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФВ миреФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала