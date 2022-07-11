https://ria.ru/20220711/veteran-1801776276.html
В Госдуму внесли проект о присвоении статуса ветерана военнослужащим ФСБ
В Госдуму внесли проект о присвоении статуса ветерана военнослужащим ФСБ - РИА Новости, 11.07.2022
В Госдуму внесли проект о присвоении статуса ветерана военнослужащим ФСБ
В Госдуму внесён законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T17:52
2022-07-11T17:52
2022-07-11T18:12
россия
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
в мире
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооружённой провокации на госгранице и территориях РФ, прилегающим к районам проведения спецоперации на Украине, соответствующий документ размещён в думской электронной базе."Проект федерального закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооружённой провокации на государственной границе и приграничной территории Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.
https://ria.ru/20220708/spetsoperatsiya-1801229116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
17:52 11.07.2022 (обновлено: 18:12 11.07.2022)
В Госдуму внесли проект о присвоении статуса ветерана военнослужащим ФСБ
В ГД внесли проект о статусе ветерана военнослужащим ФСБ, участвовавшим в спецоперации