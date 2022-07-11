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Захарова сравнила заявление Валенсы с рассуждениями маньяка Чикатило - РИА Новости, 11.07.2022
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Захарова сравнила заявление Валенсы с рассуждениями маньяка Чикатило
Захарова сравнила заявление Валенсы с рассуждениями маньяка Чикатило - РИА Новости, 11.07.2022
Захарова сравнила заявление Валенсы с рассуждениями маньяка Чикатило
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова экс-президента Польши Леха Валенсы о необходимости "расчленения" России, указав, что это... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:31
2022-07-11T12:31
в мире
олег морозов
россия
лех валенса
мария захарова
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова экс-президента Польши Леха Валенсы о необходимости "расчленения" России, указав, что это рассуждения в стиле серийного маньяка Андрея Чикатило.Ранее Валенса заявил о необходимости "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек.Захарова в своем Telegram-канале отметила, что Валенса - лауреат Нобелевской премии мира.Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что Варшаве следует отказаться от "шизофренического бреда" про ослабление России по модели СССР или Югославии и подумать о последствиях антироссийской политики, которая может привести к народным волнениям на фоне взлетевших цен на топливо. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя слова Валенсы, заявил РИА Новости, что тот транслирует страх перед Россией.
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в мире, олег морозов, россия, лех валенса, мария захарова
12:31 11.07.2022
 
Захарова сравнила заявление Валенсы с рассуждениями маньяка Чикатило

Захарова назвала словах Валенсы про "расчленение" России рассуждениями в стиле Чикатило

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова экс-президента Польши Леха Валенсы о необходимости "расчленения" России, указав, что это рассуждения в стиле серийного маньяка Андрея Чикатило.
Ранее Валенса заявил о необходимости "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек.
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11:45
Слуцкий назвал заявления Валенсы "шизофреническим бредом"
Захарова в своем Telegram-канале отметила, что Валенса - лауреат Нобелевской премии мира.
"Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал "жить как в Польше", - написала Захарова.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что Варшаве следует отказаться от "шизофренического бреда" про ослабление России по модели СССР или Югославии и подумать о последствиях антироссийской политики, которая может привести к народным волнениям на фоне взлетевших цен на топливо. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя слова Валенсы, заявил РИА Новости, что тот транслирует страх перед Россией.
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
09:58
"Позор": в Сети предрекли новый раздел Польши из-за слов Валенсы о России
 
В миреОлег МорозовРоссияЛех ВаленсаМария Захарова
 
 
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