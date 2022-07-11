Захарова сравнила заявление Валенсы с рассуждениями маньяка Чикатило
Захарова назвала словах Валенсы про "расчленение" России рассуждениями в стиле Чикатило
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова экс-президента Польши Леха Валенсы о необходимости "расчленения" России, указав, что это рассуждения в стиле серийного маньяка Андрея Чикатило.
Ранее Валенса заявил о необходимости "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек.
Захарова в своем Telegram-канале отметила, что Валенса - лауреат Нобелевской премии мира.
"Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал "жить как в Польше", - написала Захарова.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что Варшаве следует отказаться от "шизофренического бреда" про ослабление России по модели СССР или Югославии и подумать о последствиях антироссийской политики, которая может привести к народным волнениям на фоне взлетевших цен на топливо. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя слова Валенсы, заявил РИА Новости, что тот транслирует страх перед Россией.