https://ria.ru/20220711/valensa-1801672102.html

Захарова сравнила заявление Валенсы с рассуждениями маньяка Чикатило

Захарова сравнила заявление Валенсы с рассуждениями маньяка Чикатило - РИА Новости, 11.07.2022

Захарова сравнила заявление Валенсы с рассуждениями маньяка Чикатило

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова экс-президента Польши Леха Валенсы о необходимости "расчленения" России, указав, что это... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:31

2022-07-11T12:31

2022-07-11T12:31

в мире

олег морозов

россия

лех валенса

мария захарова

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова экс-президента Польши Леха Валенсы о необходимости "расчленения" России, указав, что это рассуждения в стиле серийного маньяка Андрея Чикатило.Ранее Валенса заявил о необходимости "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек.Захарова в своем Telegram-канале отметила, что Валенса - лауреат Нобелевской премии мира.Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что Варшаве следует отказаться от "шизофренического бреда" про ослабление России по модели СССР или Югославии и подумать о последствиях антироссийской политики, которая может привести к народным волнениям на фоне взлетевших цен на топливо. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя слова Валенсы, заявил РИА Новости, что тот транслирует страх перед Россией.

https://ria.ru/20220711/polsha-1801656808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, олег морозов, россия, лех валенса, мария захарова