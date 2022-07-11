https://ria.ru/20220711/valensa-1801631717.html

Валенса транслирует страх перед Россией, заявили в Госдуме

Валенса транслирует страх перед Россией, заявили в Госдуме - РИА Новости, 11.07.2022

Валенса транслирует страх перед Россией, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя слова экс-президента Польши Леха Валенсы о необходимости "сократить население РФ", заявил РИА... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T10:20

2022-07-11T10:20

2022-07-11T10:20

россия

в мире

польша

госдума рф

олег морозов

лех валенса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105298/70/1052987063_0:50:2000:1175_1920x0_80_0_0_b935376756c4ffca66ba022196342271.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя слова экс-президента Польши Леха Валенсы о необходимости "сократить население РФ", заявил РИА Новости, что тот транслирует страх перед Россией.Ранее Валенса заявил о необходимости "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек."Валенса транслирует животный страх нации европейских побирушек перед Россией", - сказал Морозов. "Когда Валенса мечтает о расчленении России, он, конечно, бредит. В силу несбыточности этого сладкого политического сна", - добавил депутат ГД.По его словам, Валенсе следует задуматься о собственной стране – "мечтать не о перевороте в России, а о том, чтобы сохранить целостность Польши". "И для этого надо умерить польскую спесь, вспомнить историю и не дразнить Россию", - резюмировал Морозов.

https://ria.ru/20220711/polsha-1801595330.html

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, польша, госдума рф, олег морозов, лех валенса