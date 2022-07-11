Рейтинг@Mail.ru
Валенса транслирует страх перед Россией, заявили в Госдуме - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220711/valensa-1801631717.html
Валенса транслирует страх перед Россией, заявили в Госдуме
Валенса транслирует страх перед Россией, заявили в Госдуме - РИА Новости, 11.07.2022
Валенса транслирует страх перед Россией, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя слова экс-президента Польши Леха Валенсы о необходимости "сократить население РФ", заявил РИА... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:20
2022-07-11T10:20
россия
в мире
польша
госдума рф
олег морозов
лех валенса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105298/70/1052987063_0:50:2000:1175_1920x0_80_0_0_b935376756c4ffca66ba022196342271.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя слова экс-президента Польши Леха Валенсы о необходимости "сократить население РФ", заявил РИА Новости, что тот транслирует страх перед Россией.Ранее Валенса заявил о необходимости "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек."Валенса транслирует животный страх нации европейских побирушек перед Россией", - сказал Морозов. "Когда Валенса мечтает о расчленении России, он, конечно, бредит. В силу несбыточности этого сладкого политического сна", - добавил депутат ГД.По его словам, Валенсе следует задуматься о собственной стране – "мечтать не о перевороте в России, а о том, чтобы сохранить целостность Польши". "И для этого надо умерить польскую спесь, вспомнить историю и не дразнить Россию", - резюмировал Морозов.
https://ria.ru/20220711/polsha-1801595330.html
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105298/70/1052987063_153:0:1930:1333_1920x0_80_0_0_e540dab32d12494b7fb4374142978593.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, польша, госдума рф, олег морозов, лех валенса
10:20 11.07.2022
 
Валенса транслирует страх перед Россией, заявили в Госдуме

Депутат Морозов заявил, что экс-президент Польши Валенса транслирует страх перед Россией

© AP Photo / Markus SchreiberБывший президент Польши Лех Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Бывший президент Польши Лех Валенса . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя слова экс-президента Польши Леха Валенсы о необходимости "сократить население РФ", заявил РИА Новости, что тот транслирует страх перед Россией.
Ранее Валенса заявил о необходимости "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек.
"Валенса транслирует животный страх нации европейских побирушек перед Россией", - сказал Морозов. "Когда Валенса мечтает о расчленении России, он, конечно, бредит. В силу несбыточности этого сладкого политического сна", - добавил депутат ГД.
По его словам, Валенсе следует задуматься о собственной стране – "мечтать не о перевороте в России, а о том, чтобы сохранить целостность Польши". "И для этого надо умерить польскую спесь, вспомнить историю и не дразнить Россию", - резюмировал Морозов.
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
00:27
Джабаров прокомментировал слова экс-президента Польши о населении России
 
РоссияВ миреПольшаГосдума РФОлег МорозовЛех Валенса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала