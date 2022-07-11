https://ria.ru/20220711/valensa-1801631717.html
Валенса транслирует страх перед Россией, заявили в Госдуме
Валенса транслирует страх перед Россией, заявили в Госдуме - РИА Новости, 11.07.2022
Валенса транслирует страх перед Россией, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя слова экс-президента Польши Леха Валенсы о необходимости "сократить население РФ", заявил РИА... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:20
2022-07-11T10:20
2022-07-11T10:20
россия
в мире
польша
госдума рф
олег морозов
лех валенса
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя слова экс-президента Польши Леха Валенсы о необходимости "сократить население РФ", заявил РИА Новости, что тот транслирует страх перед Россией.Ранее Валенса заявил о необходимости "поднять восстание" 60 народов, тем самым раздробить Россию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек."Валенса транслирует животный страх нации европейских побирушек перед Россией", - сказал Морозов. "Когда Валенса мечтает о расчленении России, он, конечно, бредит. В силу несбыточности этого сладкого политического сна", - добавил депутат ГД.По его словам, Валенсе следует задуматься о собственной стране – "мечтать не о перевороте в России, а о том, чтобы сохранить целостность Польши". "И для этого надо умерить польскую спесь, вспомнить историю и не дразнить Россию", - резюмировал Морозов.
https://ria.ru/20220711/polsha-1801595330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, польша, госдума рф, олег морозов, лех валенса
Валенса транслирует страх перед Россией, заявили в Госдуме
Депутат Морозов заявил, что экс-президент Польши Валенса транслирует страх перед Россией