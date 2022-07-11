Рейтинг@Mail.ru
"Ъ": Минцифры может смягчить наказание для компаний за утечки данных - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220711/utechka-1801609876.html
"Ъ": Минцифры может смягчить наказание для компаний за утечки данных
"Ъ": Минцифры может смягчить наказание для компаний за утечки данных - РИА Новости, 11.07.2022
"Ъ": Минцифры может смягчить наказание для компаний за утечки данных
Минцифры может смягчить законопроект о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечку персональных данных: обсуждается возможность снижения размера штрафов и... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T08:27
2022-07-11T08:41
экономика
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
ростелеком
мтс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794868420_0:1122:2048:2274_1920x0_80_0_0_70c165de94821417631f405cfdc9bdb3.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Минцифры может смягчить законопроект о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечку персональных данных: обсуждается возможность снижения размера штрафов и даже их отсутствие за первый инцидент, пишет газета "Коммерсант".В Минцифры 7 июля прошло совещание с представителями бизнеса, которое было посвящено разработке поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающих размеры штрафов за утечку персональных данных в зависимости от оборота допустившей ее компании. На встрече присутствовали представители "Ростелекома", МТС, "Авито", "Яндекса", Ozon, "Вымпелкома", VK и других компаний.По данным "Коммерсанта", Минцифры еще в мае согласовало законопроект, предполагающий введение штрафа в размере 1% от годовой выручки и до 3%, если компания своевременно не сообщила об утечке Роскомнадзору. Сейчас, согласно КоАП РФ, максимальный штраф для бизнеса за утечку персональных данных составляет 500 000 рублей.По словам источников издания, участвовавших в совещании, Минцифры согласилось не вводить штрафы за первый выявленный факт утечки. Один из собеседников уточнил, что министерство также может уменьшить размер штрафа за утечку ниже 1% от оборота, однако этот вопрос еще обсуждается. Также обсуждалась возможность снизить штраф за утаивание от Роскомнадзора факта утечки.Минцифры поручило бизнесу под руководством "Ростелекома" и VK в течение двух недель разработать предложения по поправкам к законопроекту. Компании настаивают, что на фоне экономической ситуации ужесточение ответственности за утечки ухудшит условия ведения бизнеса, пишет издание. "В условиях снижения покупательской способности, нарушения цепочек поставок, двузначной инфляции принятие оборотных штрафов еще больше ухудшит условия для бизнеса", - считает один из источников.Госдума 6 июля приняла в третьем чтении поправки к закону "О персональных данных", которые вводят обязанность для всех организаций сообщать в Роскомнадзор об утечках личной информации граждан в течение 24 часов после ее обнаружения, а в течение 72 часов предоставить результаты расследования и информацию о виновных. Совфед одобрил закон 8 июля.
https://ria.ru/20220708/dannye-1801219625.html
https://ria.ru/20220706/dannye-1800706376.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794868420_0:906:2048:2442_1920x0_80_0_0_09a1602942d1dd0c199167fbae22e0b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ростелеком, мтс
08:27 11.07.2022 (обновлено: 08:41 11.07.2022)
 
"Ъ": Минцифры может смягчить наказание для компаний за утечки данных

"Ъ": Минцифры может смягчить наказание компаний за утечки персональных данных клиентов

© Pexels/Andrew NeelДевушка переносит информацию с компьютера
Девушка переносит информацию с компьютера
© Pexels/Andrew Neel
Девушка переносит информацию с компьютера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Минцифры может смягчить законопроект о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечку персональных данных: обсуждается возможность снижения размера штрафов и даже их отсутствие за первый инцидент, пишет газета "Коммерсант".
В Минцифры 7 июля прошло совещание с представителями бизнеса, которое было посвящено разработке поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающих размеры штрафов за утечку персональных данных в зависимости от оборота допустившей ее компании. На встрече присутствовали представители "Ростелекома", МТС, "Авито", "Яндекса", Ozon, "Вымпелкома", VK и других компаний.
По данным "Коммерсанта", Минцифры еще в мае согласовало законопроект, предполагающий введение штрафа в размере 1% от годовой выручки и до 3%, если компания своевременно не сообщила об утечке Роскомнадзору. Сейчас, согласно КоАП РФ, максимальный штраф для бизнеса за утечку персональных данных составляет 500 000 рублей.
Сенаторы на парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ по проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 14:31
В Совфеде одобрили закон об усилении защиты персональных данных россиян
По словам источников издания, участвовавших в совещании, Минцифры согласилось не вводить штрафы за первый выявленный факт утечки. Один из собеседников уточнил, что министерство также может уменьшить размер штрафа за утечку ниже 1% от оборота, однако этот вопрос еще обсуждается. Также обсуждалась возможность снизить штраф за утаивание от Роскомнадзора факта утечки.
Минцифры поручило бизнесу под руководством "Ростелекома" и VK в течение двух недель разработать предложения по поправкам к законопроекту. Компании настаивают, что на фоне экономической ситуации ужесточение ответственности за утечки ухудшит условия ведения бизнеса, пишет издание. "В условиях снижения покупательской способности, нарушения цепочек поставок, двузначной инфляции принятие оборотных штрафов еще больше ухудшит условия для бизнеса", - считает один из источников.
Госдума 6 июля приняла в третьем чтении поправки к закону "О персональных данных", которые вводят обязанность для всех организаций сообщать в Роскомнадзор об утечках личной информации граждан в течение 24 часов после ее обнаружения, а в течение 72 часов предоставить результаты расследования и информацию о виновных. Совфед одобрил закон 8 июля.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 15:43
ГД приняла закон, регулирующий трансграничную передачу персональных данных
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РостелекомМТС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала