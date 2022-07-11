https://ria.ru/20220711/utechka-1801609876.html

"Ъ": Минцифры может смягчить наказание для компаний за утечки данных

"Ъ": Минцифры может смягчить наказание для компаний за утечки данных - РИА Новости, 11.07.2022

"Ъ": Минцифры может смягчить наказание для компаний за утечки данных

Минцифры может смягчить законопроект о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечку персональных данных: обсуждается возможность снижения размера штрафов и... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T08:27

2022-07-11T08:27

2022-07-11T08:41

экономика

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

ростелеком

мтс

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Минцифры может смягчить законопроект о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечку персональных данных: обсуждается возможность снижения размера штрафов и даже их отсутствие за первый инцидент, пишет газета "Коммерсант".В Минцифры 7 июля прошло совещание с представителями бизнеса, которое было посвящено разработке поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающих размеры штрафов за утечку персональных данных в зависимости от оборота допустившей ее компании. На встрече присутствовали представители "Ростелекома", МТС, "Авито", "Яндекса", Ozon, "Вымпелкома", VK и других компаний.По данным "Коммерсанта", Минцифры еще в мае согласовало законопроект, предполагающий введение штрафа в размере 1% от годовой выручки и до 3%, если компания своевременно не сообщила об утечке Роскомнадзору. Сейчас, согласно КоАП РФ, максимальный штраф для бизнеса за утечку персональных данных составляет 500 000 рублей.По словам источников издания, участвовавших в совещании, Минцифры согласилось не вводить штрафы за первый выявленный факт утечки. Один из собеседников уточнил, что министерство также может уменьшить размер штрафа за утечку ниже 1% от оборота, однако этот вопрос еще обсуждается. Также обсуждалась возможность снизить штраф за утаивание от Роскомнадзора факта утечки.Минцифры поручило бизнесу под руководством "Ростелекома" и VK в течение двух недель разработать предложения по поправкам к законопроекту. Компании настаивают, что на фоне экономической ситуации ужесточение ответственности за утечки ухудшит условия ведения бизнеса, пишет издание. "В условиях снижения покупательской способности, нарушения цепочек поставок, двузначной инфляции принятие оборотных штрафов еще больше ухудшит условия для бизнеса", - считает один из источников.Госдума 6 июля приняла в третьем чтении поправки к закону "О персональных данных", которые вводят обязанность для всех организаций сообщать в Роскомнадзор об утечках личной информации граждан в течение 24 часов после ее обнаружения, а в течение 72 часов предоставить результаты расследования и информацию о виновных. Совфед одобрил закон 8 июля.

https://ria.ru/20220708/dannye-1801219625.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ростелеком, мтс