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Кулеба потребовал от Запада более тяжелое вооружение - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/ukraina-1801815396.html
Кулеба потребовал от Запада более тяжелое вооружение
Кулеба потребовал от Запада более тяжелое вооружение - РИА Новости, 11.07.2022
Кулеба потребовал от Запада более тяжелое вооружение
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад срочно предоставить Киеву тяжелое вооружение после указа президента России Владимира Путина об... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T20:20
2022-07-11T20:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад срочно предоставить Киеву тяжелое вооружение после указа президента России Владимира Путина об упрощении процедуры получения гражданства для украинцев и жителей Донбасса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД республики.Кулеба "решительно осудил" российское нововведение и заявил, что его соотечественникам не нужно гражданство России."Призываю партнеров к жесткой реакции &lt;…&gt;: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России", — потребовал дипломат.Владимир Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российскими паспортами в упрощенном порядке. Ранее такое право имели только жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, украина, россия, владимир путин, дмитрий кулеба
20:20 11.07.2022
 
Кулеба потребовал от Запада более тяжелое вооружение

Кулеба потребовал от Запада более тяжелое оружие после указа Путина о гражданстве

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад срочно предоставить Киеву тяжелое вооружение после указа президента России Владимира Путина об упрощении процедуры получения гражданства для украинцев и жителей Донбасса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД республики.
Кулеба "решительно осудил" российское нововведение и заявил, что его соотечественникам не нужно гражданство России.
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
19:29Специальная военная операция на Украине
В США признали, что не имеют национальных интересов на Украине
"Призываю партнеров к жесткой реакции <…>: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России", — потребовал дипломат.
Владимир Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российскими паспортами в упрощенном порядке. Ранее такое право имели только жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:56Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.07.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинДмитрий Кулеба
 
 
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