https://ria.ru/20220711/ukraina-1801815396.html

Кулеба потребовал от Запада более тяжелое вооружение

Кулеба потребовал от Запада более тяжелое вооружение - РИА Новости, 11.07.2022

Кулеба потребовал от Запада более тяжелое вооружение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад срочно предоставить Киеву тяжелое вооружение после указа президента России Владимира Путина об... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T20:20

2022-07-11T20:20

2022-07-11T20:20

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дмитрий кулеба

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад срочно предоставить Киеву тяжелое вооружение после указа президента России Владимира Путина об упрощении процедуры получения гражданства для украинцев и жителей Донбасса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД республики.Кулеба "решительно осудил" российское нововведение и заявил, что его соотечественникам не нужно гражданство России."Призываю партнеров к жесткой реакции <…>: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России", — потребовал дипломат.Владимир Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российскими паспортами в упрощенном порядке. Ранее такое право имели только жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220711/ukraina-1801802925.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, дмитрий кулеба