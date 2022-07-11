https://ria.ru/20220711/ukraina-1801815396.html
Кулеба потребовал от Запада более тяжелое вооружение
Кулеба потребовал от Запада более тяжелое вооружение - РИА Новости, 11.07.2022
Кулеба потребовал от Запада более тяжелое вооружение
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад срочно предоставить Киеву тяжелое вооружение после указа президента России Владимира Путина об... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T20:20
2022-07-11T20:20
2022-07-11T20:20
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад срочно предоставить Киеву тяжелое вооружение после указа президента России Владимира Путина об упрощении процедуры получения гражданства для украинцев и жителей Донбасса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД республики.Кулеба "решительно осудил" российское нововведение и заявил, что его соотечественникам не нужно гражданство России."Призываю партнеров к жесткой реакции <…>: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России", — потребовал дипломат.Владимир Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российскими паспортами в упрощенном порядке. Ранее такое право имели только жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, украина, россия, владимир путин, дмитрий кулеба
Кулеба потребовал от Запада более тяжелое вооружение
Кулеба потребовал от Запада более тяжелое оружие после указа Путина о гражданстве