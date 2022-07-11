https://ria.ru/20220711/ukraina-1801802925.html

В США признали, что не имеют национальных интересов на Украине

В США признали, что не имеют национальных интересов на Украине - РИА Новости, 11.07.2022

В США признали, что не имеют национальных интересов на Украине

Украинский кризис не затрагивает национальные интересы США и Америке следует заниматься решением собственных проблем, заявил президент Американского института... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T19:29

2022-07-11T19:29

2022-07-11T19:54

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украинский кризис не затрагивает национальные интересы США и Америке следует заниматься решением собственных проблем, заявил президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер в статье для The National Interest."Конфликт на Украине напрямую не затрагивает ни ключевых национальных интересов США, ни геополитического ландшафта для их продвижения", — написал он.Ругер заявил, что украинский кризис "берет США за живое", но подчеркнул, что Штатам необходимо заниматься достижением собственных целей. Среди них он назвал борьбу с Китаем, "размежевание" с Европой и Ближним Востоком, а также внутреннее обновление. При этом колумнист указал на необходимость извлечь уроки для своей внешней политики.Эксперт подчеркнул, что ситуация вокруг республики никак не скажется на безопасности Штатов. По словам Ругера, у США очень боеспособная армия, выгодное стратегическое положение и преимущество на случай нападения извне — защищающаяся сторона находится в более выигрышном положении. По мнению автора, Европа сама в состоянии обеспечить себе безопасность, преобразовав экономическую мощь в военную."Единственная реальная опасность для наших постоянных интересов заключается в том, что наше вмешательство грозит нам эскалацией с Россией", — подчеркнул Ругер.Он добавил, что Украина — не Канада, не Британия и не Япония — и она куда менее важна для обеспечения безопасности Америки. "Сколько ни вывеси желто-голубых флагов, геостратегические и геоэкономические реалии Украины не изменятся", — написал автор.Он призвал американские власти следовать реализму во внешней политике и быть более сдержанными в применении силы. По его мнению, куда важнее тратить ресурсы для разрешения внутренних проблем. Также Ругер раскритиковал администрацию США за предоставление 40 миллиардов долларов на военную помощь Украине.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новых пакетах помощи для Киева.

https://ria.ru/20220711/spetsnaz-1801566108.html

https://ria.ru/20220710/ukraina-1801580246.html

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в мире, сша, украина, нато